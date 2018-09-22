En Çok Değiştirilen İsimler 'Rabiye' ve 'Ümüt' Oldu

Geçen sene Aralık ayında yürürlüğe giren uygulama ile binlerce kişi ad ve soyadında değişikliğe gitti. En çok değiştirilen isimler Rabiye ve Ümüt oldu.

Türkiye’de yeni bir uygulama mahkeme kararı olmaksızın yazım hatası ve düzeltme işareti olan ad ve soyadları değiştirmeye imkan sağladı. 2017’nin Aralık ayında başlayan yeni uygulamadan bugüne kadar binlerce kişi faydalandı. Kayıtlara göre kadınlarda en çok “Rabiye”; erkekler de ise “Ümüt” ismi değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yeni uygulama ile ilgili tutulan kayıtlarına göre bugüne kadar 30 bin 344 kişi adını, 75 bin 248 kişi ise soyadını düzeltme imkanı buldu. Türkiye genelinde en çok isim değişikliği İstanbul’da yapılırken, kadın isimlerinde daha fazla düzeltme yapıldığı görüldü.

Daha önce ad ve soyadı değişikliği için mahkeme kararı çıkarttırılması gerektiği için (bu da oldukça uzun bir süreç) binlerce insan yanlış yazılmış bilgilerle kimliklerini kullanmak zorunda kalmıştı. Uygulama kapsamında binlerce kişi değişiklik yapmak için yola koyuldu. Ülke genelinde en çok değiştirilen soyadlar Koyun, Çakal, Deli, Coşkun, Satılmış, Çıplak ve Uğuz oldu.

En çok değiştirilen kadın isimleri Rabiye, Hava, Sade, Sümeyya, Küpra, Firdes, Meyrem, Hadice, Mehriban ve Buşra oldu. Erkekler de ise Yunis, Memet, Abubekir, Serdal, Zekeriye, Çoşkun, Gökan, Ferat, Kazim ve Salahattin değiştirildi. Yoğun ilgi gören bu uygulamanın 2019 sonuna kadar devam edeceği belirtildi.