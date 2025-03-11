Dil anlamında en çeşitli olan ülke sizce hangisi? Hayır hayır, en çok dilin konuşulduğu ülke ABD değil. Bahse giriyoruz ki cevap hiç tahmin etmediğiniz bir yerden gelecek!

Hem buranın neresi olduğu bir soru işareti hem de aktif olarak 840 dilin nasıl konuşulabildiği. Bu doğru düzgün hiç kimsenin hiç kimse ile anlaşamadığı anlamına geliyor!

Peki gerçekten öyle mi?

Papua Yeni Gine, bugün yaklaşık 840 dilin konuşulduğu bir ülke.

Daha da ilginç olanı ise bu dilsel zenginliğin yalnızca 10 milyonluk bir nüfusta var olması. Aslında Papua Yeni Gine’nin resmî olarak 3 dili var. Bunlar İngilizce, Hiri Motu ve Tok Pisin.

Bu 3 dilden en çok tercih edileni, sömürge geçmişi sebebiyle İngilizce. Tok Pisin (kuş dili) ise Britanya İmparatorluğu altında geliştirilen ve İngilizce ile bağlantılı olan bir Creole dili. Tok Pisin’in kelime dağarcığı ve yapıları, yerli ve yabancı farklı dillerin karışımından oluşuyor.

Hiri Motu da aslında Papua Yeni Gine’in başkenti, Port Moresby’nin çevrelerinde konuşulan bir Avustronezya dili. İngilizce ile büyük benzerlikler göstermiyor, Tok Pisin’e bazı açılardan benziyor ve aynı zamanda basitleştirilmiş dil bilgisi ve kelime dağarcığına sahip.

Öte yandan Papua Yeni Gine’nin 3 resmi dilinin yanı sıra yüzlerce yerel dili daha var.

Aslında bunun en temel sebebi, dünyadaki çoğu yere kıyasla bu ülkenin yoğun bir kültürel çeşitliliğe sahip olması. Papua Yeni Gine, yüzlerce adadan oluşuyor. Bölgede dağların, yoğun ormanların ve engebeli arazilerin varlığı, göçün önüne geçerek yerli grupların o bölgede kalıcı olmasına teşvik ediyor.

Ancak ülkedeki gruplar, uzun yıllar geçmesine rağmen bir türlü kaynaşmıyor ve herkes kendi dilini konuşmaya devam ediyor. Hâl böyle olunca da ortaya 800’ü aşkın dil çıkıyor. Bu kültürel çeşitlilik bir bakıma olumlu olsa da bir bakıma da büyük zorlukları beraberinde getiriyor.

Özetle Papua Yeni Gine’de bu kadar çok dilin konuşulmasının sebebi o bölgedeki kültürel çeşitlilik ve çeşitliliğe katkı sağlayan bu kişilerin kendi dillerinde vazgeçmek istememesi.

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