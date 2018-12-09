Avengers: Endgame'in Fragmanı 289 Milyon Kez İzlendi

En çok izlenen film fragmanlarında yeni bir rekor karşımızda. Avengers: Endgame ilk 24 saatinde tüm platformlarda 289 milyon kere izlendi.

Marvel uzun bir süre sonra, hayranlar tarafından çok beklenen 4. Avengers filminin fragmanını geçtiğimiz cuma yayınladı. Yayınlandığı dakikadan itibaren büyük ilgiyle karşılanan fragman o kadar çok kişi tarafından aynı anda izlendi ki, YouTube'un sayacı ve yorum bölümü bir süreliğine çalışmaz hale geldi.

Marvel Studios, Avengers: Endgame'in fragmanın yayınlanmasıyla zaten kendinde olan rekoru bir kez daha kırdı. Avengers: Endgame 24 saat içerisinde tüm platformlarda 289 milyon kişi tarafından izlenirken, Infinity War'un 236 milyonluk rekorunu ve Aslan Kral'ın 224,6 milyonluk sayısını geçmiş oldu.

Filmin fragmanı hakkında Twitter'da atılan tweet'lerin sayısı da 24 saat içerisinde 549 bine ulaştı. Yine benzer şekilde bu, Black Panther'in 349 binlik sayısını yerle bir ederken Infinity War'un 389 binlik rekorunu da çok büyük bir farkla geçiyor.

Bahsedilen rekorlar, eğer avengersendgame.com alan adı başkası tarafından satın alınmamış olsaydı belki de daha yüksek olabilirdi. Hatırlayacak olursak bu alan adı, doğrudan Once Upon A Deadpool sayfasına yönlendiriyordu.