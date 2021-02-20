Gelişen yayıncılık sektörüyle birlikte ülkemizdeki popüler yayıncıların istatistikleri uluslararası yayıncılarla rekabet etmeye başladı. Elraenn, Kendine Müzisyen ve Jahrein gibi isimlerin ilk üçte yer aldığı listemiz, Twitch Türkiye’nin son 30 günde en çok izlenen yayıncılarını içeriyor. İlk üçte yer alan yayıncılara ise sırasıyla Wtcn, Hype, Pqueen, Elwind, Toqtir ve LEGOO eşlik ediyor.

Ülkemiz de dahil olmak üzere neredeyse internetin ulaştığı her bölgede popüler bir uğraş ve meslek kolu haline gelen yayıncılık, güncel istatistiklere göre televizyon kanallarıyla rekabet edecek kadar gelişmiş hale geldi. Bu durum hem yayıncılığın daha popüler olmasına hem de meslek kolu oluşuna yardımcı olmuş oldu.

Son 30 günün istatistiklerine göre en çok izlenen yayıncılar listesinin zirvesinde açık ara farkla Tuğkan “Elraenn” Gönültaş yer alıyor. Elraenn’in ardından da Kemal Can “Kendine Müzisyen” Parlak ve Twitch’in ülkemizdeki ilk yayıncılarından olan Jahrein geliyor. Bu yazımızda zirvedeki bu isimlerle birlikte ilk 10’u oluşturan yayıncıları listeleyeceğiz. Listenin hazırlandığı tarihteki istatistikler zamanla değişmiş ve sizler bu yazıyı okuduğunuzda listedeki yayıncıların yerini başka yayıncılar almış olabilir.

Türkiye’nin en çok izlenen yayıncıları:

Elraenn

Kendine Müzisyen

Jahrein

Wtcn

Hype

Pqueen

Elwind

Toqtir

LEGOO

Son dönemlerin zirvedeki yayıncısı Elraenn:

Asıl adı: Tuğkan Gönültaş

Tuğkan Gönültaş Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

1987 yılında doğmuş olan Tuğkan Gönültaş, Twitch Türkiye’nin en çok izlenen yayıncılar listesinin değişmeyen ismi olarak karşımıza çıkıyor. Yayıncılık kariyerinden önce tekstil alanında bir marka oluşturan Gönültaş, YouTube’daki Karınca Çiftliğim adlı kanalında yaptığı egzotik hayvan paylaşımlarıyla popüler olmaya başladı. Twitch platformundaki patlamasını JTG TV’nin Noobstar adlı yarışmasında gerçekleştiren Tuğkan Gönültaş, Twitch’te 2 milyondan fazla takipçiye sahip.

Sadece Sohbet kategorisinin en renkli yüzü Kendine Müzisyen:

Asıl adı: Kemal Can Parlak

Kemal Can Parlak Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

Sadece Sohbet kategorisindeki içerikleriyle kendine bir kitle oluşturan ve bunu artırarak sürdüren Kemal Can Parlak, müziğe olan ilgisinin sonucu olarak YouTube’da paylaştığı cover videoları ile kendini gösterdi. Twitch platformuna giriş yaptıktan sonra en çok izlenen yayıncılar listelerinde adını göstermeye başlayan Kendine Müzisyen, günümüzün en çok izlenen yayıncılarından biri olarak kariyerine devam ediyor. Aktif olarak Wtcn, Uthenera ve Okan İlker Demirel ile kurdukları BBL Esports’ta faaliyet gösteren başarılı yayıncının Twitch’te 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.

Twitch’in en köklü isimlerinden Jahrein:

Asıl adı: Ahmet Sonuç

Ahmet Sonuç Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

Twitch Türkiye’nin ilk yayıncılarından biri olan Jahrein, günümüzün en popüler yayıncılarından biri. Yayıncılığa başladığı dönemde YouTube’da da aktif olarak içerik üretmiş olan Jahrein, sohbet ve oyun yayınlarıyla kariyerine devam ediyor. Dostları Alfred, Mira ve eşi Selin Sonuç ile birlikte Antalya’da yaşayan Ahmet Sonuç’a geçtiğimiz haftalarda dostu Alfred’in geçirmiş olduğu kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Twitch denilince akla ilk gelen yayıncılardan Wtcn:

Asıl adı: Ferit Karakaya

Ferit Karakaya Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Oyun, Sadece Sohbet

Espor sektöründen Twitch’e radikal bir geçiş yapan ilk yayıncılardan biri olan Ferit Karakaya, ilk olarak League of Legends’taki başarılı kariyeriyle hafızalarımıza kazındı. Espor kariyerinin ardından tam zamanlı yayıncılığa başlayan Ferit Karakaya, günümüzde BBL Esports’un kurucularından ve Twitch Türkiye’nin enlerinden biri. Kendisinin Twitch’te 2,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Eğlence arayanların uğrak noktası haline gelen Hype:

Asıl adı: Çağrı Ergün

Çağrı Ergün Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

Yazılım ve müziğe olan ilgisinin yanı sıra Sadece Sohbet kategorisinde Twitch’te yaptığı yayınlarla kısa bir süre içinde kendine has bir kitle edinen Çağrı Ergün, Sadece Sohbet kategorisinin altında oluşturduğu konseptlerle son dönemlerin en başarılı yayıncılarından biri olarak listede yer edindi. Kendisinin Twitch’te 300.000 takipçisi bulunuyor.

Kadın yayıncıların zirvedeki temsilcisi Pqueen:

Asıl adı: Pelin Baynazoğlu

Pelin Baynazoğlu Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

10 yayıncıdan oluşan listemizin tek kadın yayıncısı olan Pqueen, geçtiğimiz hafta yayımladığımız Türkiye’nin En Çok İzlenen Kadın Yayıncıları yazımızda listenin başında yer almıştı. 2017’den bugüne dek aktif yayıncılık kariyerinin başarılı bir şekilde sürdüren Pqueen’in Twitch’te 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

League of Legends yayınlarının gözde ismi Elwind:

Asıl adı: Kaan Atıcı

Kaan Atıcı Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Oyun

Ferit Karakaya gibi espor kariyerinin ardından tam zamanlı yayıncılığa geçiş yapan Kaan Atıcı, League of Legends kategorisinin Türkiye’de en çok izlenen yayıncısı olarak kariyerine devam ediyor. Twitch’te de espor döneminde kullandığı adıyla tanınan Elwind, Twitch’te 840 binden fazla takipçiye sahip.

Hem yayıncı hem de aile babası olan Toqtir:

Asıl adı: Sedat Sakmar

Sedat Sakmar Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Oyun, Sadece Sohbet

İçinde Jahrein’in de bulunduğu Rekkitz ekibinin bir üyesi olan Toqtir, oyun yayınlarıyla kariyerine devam eden yayıncılardan biri. 23 yaşındaki genç yayıncı aynı zamanda bir aile babası ve son 30 günün en çok izlenen yayıncılar listesinin en hızlı yükselen yayıncılarından biri. Kendisinin Twitch’te 164.000 takipçisi bulunuyor.

Valorant’ın ülkemizdeki en iyi oyuncularından biri olan LEGOO:

Asıl adı: Semih Selvi

Semih Selvi Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Oyun

BBL Esports’un Valorant takımında aktif olarak bir espor kariyeri sürdürmesinin yanı sıra aynı zamanda bir yayıncı olan Semih Selvi, başarılı Valorant oyunculuğunu yayınlarında izleyicileriyle paylaşıyor ve keyifli sohbetiyle eğlenceli bir içerik sunuyor. Kendisini ve takım arkadaşlarını Valorant First Strike turnuvasındaki başarılarından ötürü kutluyoruz ve devamını diliyoruz.