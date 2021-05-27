Sıkıcı bir anda deftere bir şeyler karalamak kadar keyif veren tek şey o karaladığımız şeylerin 3 boyutlu nesneler haline gelmesidir. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bu hayali bir 3 boyutlu kalem ile gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca bir kalem kullanarak 3D nesneler yaratabileceğiniz, her bütçeye uygun 3 boyutlu kalemleri listeledik.

Yalnızca bir kalem ve bir kağıtla yazı yazarak ya da bir şeyler çizerek kendimize yeni bir hayali dünya yaratabiliriz. Şimdi bu cümleden hayali ve kağıt kelimelerini çıkarın, geri kalanları bir 3 boyutlu kalem size sunuyor. 3 boyutlu kalem teknolojisi uzun yıllardır kullanılıyor ancak son yıllarda üretici sayısının artması ile birlikte her eve ve her öğrencinin çantasına girebilir hale geldi.

3 boyutlu kalem ile çizdiğiniz şey gerçek oluyor. Çünkü bu kalemle çizmiyor, aslında inşa ediyorsunuz. Basit bir ısıtma mekanizmasına sahip olan bu kalemlere takılan, genelde plastik olan filament eriyerek istediğiniz şekle girebiliyor. Tıpkı normal bir resim çizerken olduğu gibi bir 3 boyutlu kalemle nesne inşa ederken de ne kadar farklı renkte boyanız yani filamentiniz varsa o kadar farklı nesnelere imza atabilirsiniz.

Her bütçeye uygun 3 boyutlu kalem önerileri:

3DPen Baskı Kalemi

Anself 3 Boyutlu Kalem

Esun 3 Boyutlu Kalem

Dikale SchoolPen 3D Kalem

Dikale RoboPen 3D Kalem

MYNT3D Basic 3D Pen

MYNT3D Professional Printing 3D Pen

XYZ Printing 3 Boyutlu Kalem

3D Simo Multi Pro 4 in 1

3Doodler Create 3D Printing Pen Set

Fiyatı: 2234 TL

3 boyutlu kalem piyasasının ilk ürünlerini veren 3Doodler markasının yeni nesil ürünü 3Doodler Create, 3 boyutlu nesneler inşa etmeniz için gerekli tüm aparatların içinde olduğu bir setle birlikte geliyor. PLA, ABS ve FLEXY gibi plastik filamentlerle uyumlu olan böyle bir ürünü ilk kez kullanacaklar için kutu içinden 5 yaratıcı proje çıkıyor. İlk alıştırmalarınızı bu projeler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 2215 TL

Bir ürün alacaksam yalnızca 3 boyutlu nesneler yapmayayım diyenler için 3D Simo Multi Pro 4 in 1 tam da aradıkları cihaz. Bu ürün ile lehim, normal çizim, 3 boyutlu nesne ve aklınıza gelen diğer tüm yaratıcı şeyleri yapabilirsiniz. Gelişmiş ısınma teknolojisi sayesinde yüksek güvenlik sunan 3D Simo Multi Pro 4 in 1 ile bir şeyler üretmek için artık başka bir cihaza ihtiyacınız olmayacak. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1746 TL

XYZ Printing 3 Boyutlu Kalem de yanında inşa için gerekli plastik filamentlerle birlikte geliyor. Kutu içinden çıkan kitapçık ile hem 3 boyutlu kalem nasıl kullanılır onu öğreniyorsunuz hem de acemiliğinizi atmak için üzerinde çalışabileceğiniz bazı temel projelerle karşılaşıyorsunuz. Ürünün güç kaynak bağlantısı biraz kaba duruyor ancak bu sayede çok daha güçlü bir performans yakalıyorsunuz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1017 TL

MYNT3D Professional Printing 3D Pen, 130 ile 240 derece arasında değişen bir ısı sunuyor. Bu ısı değeri ile pek çok farklı malzemeden yapılmış filament eriyebiliyor ve 3 boyutlu nesneleriniz için gerekli malzemeyi sağlıyor. Kalemin ergonomik yapısı sayesinde hiç zorlanmadan birkaç deneme yaparak kısa süre içinde usta bir 3 boyutlu nesne üreticisi haline gelebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 863 TL

MYNT3D Professional Printing 3D Pen ne kadar profesyonel bir ürünse MYNT3D Basic 3D Pen de bir o kadar yeni başlayanlara hitap eden bir ürün. Eğer 3 boyutlu nesne inşa etme dünyasına yeni girdiyseniz ve profesyonel olma yolunda emin bir şekilde ilerlemek istiyorsanız USB girişi ile enerji sağlayan bu ürün sayesinde ilk adımlarınızı atabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 380 TL

Dikale RoboPen 3D Kalem USB uyumlu olduğu ve çok büyük enerji ihtiyacı olmadan çalışabildiği için dilerseniz bir powerbank kullanarak bile çalıştırabilirsiniz. Yeni bir 3 boyutlu nesne üretmek için gerekli her şeyi kutu içeriğinde bulabilirsiniz. LED paneli ve sesli uyarı özellikleri sayesinde ne yaptığınızdan tam olarak emin olacaksınız. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 311 TL

Dikale SchoolPen 3D Kalem, Dikale RoboPen 3D Kaleme göre hem çok daha uygun fiyatlı hem de çok daha şık bir tasarıma sahip. Elbette, sunduğu özellikler biraz daha dar ama yeni başlayanlar için uygun fiyatlı olması ile dikkat çekiyor. Ergonomik tutuş yapısı sayesinde her yaştan kişinin kullanımı için uygundur. Powerbank ile kullanılabilir. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 237 TL

Esun 3 Boyutlu Kalemin şüphesiz en dikkat çeken özelliği düşük sıcaklıkta bile çalışabiliyor olması. Düşük sıcaklık her filamentini eritmeyebilir ancak çocukların bu kalemle ne kadar eğleneceğini ve yaratıcılıklarını nasıl geliştireceklerini düşündüğünüz zaman güvenliğin ne kadar önemli olduğunu da anlayacaksınız. Zaten kutu içinden çıkan filamentin bir süre yeter de artar bile. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 198 TL

Anself 3 Boyutlu Kalem, çocukların 3 boyutlu tasarım dünyasına ilk adımlarını güvenle atmaları için özel olarak geliştirilmiş bir üründür. Zaten bir file benzeyen gövde yapısı da ne kadar eğlenceli olduğunun sinyallerini veriyor. Powerbank ile kullanabileceğiniz ürün, ABS filament ile kusursuz bir performans sunuyor. Akıllı LED gösterge lambası da her adımda kullanıcının rehberi oluyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 110 TL

Yeni başlayanlar, acemiler, çok para vermek istemeyenler, en kötü biraz oynar atarım diyenler; işte aradığınız ürün. Listemizdeki en uygun fiyatlı 3 boyutlu kalem olan 3DPen Baskı Kalemi, 3 boyutlu bir nesne üretmek için gerekli tüm malzemelerle birlikte geliyor. Kullanımı son derece basit olduğu için birkaç denemeden sonra hayal gücünüzün sınırlarını zorlamak sizin elinizde. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

3 boyutlu nesneler üreterek hayatını canlandırmak isteyenler için her bütçeye uygun 3 boyutlu kalem listesi hazırladık ve kısaca ürünlerin özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.