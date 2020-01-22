Animasyon filmleri, çoğu sinema izleyicisi için çocuklara özgü hikâyeler anlattığı için es geçilir. Nitekim bu listede hem yetişkinlere hem de çocuklara çok şey anlatan filmler var. IMDb puanlarına göre tüm zamanların en iyi animasyon filmlerini derledik.

Animasyon filmleri, sinema dünyasında giderek önemli bir yere sahip oluyor. Giderek gelişen animasyon teknolojileri sayesinde gerçek dünyada bulunmayan ortamları ve karakterleri filmlerde görmemiz kolaylaşıyor. Ayrıca animasyon filmleri sıradan filmlere göre daha ucuz ve hızlı üretilebiliyor.

Bugün IMDb puanlarına göre en iyi animasyon filmlerine yakından bakacağız. Listede hem aile ortamında hem de tek başınıza izleyebileceğiniz çok iyi filmler yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan, listeye geçelim.

IMDb’ye göre en iyi anime filmleri:

Ruhların Kaçışı - 8,6

Aslan Kral - 8,5

Ateşböceklerinin Mezarı - 8,5

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde - 8,4

Senin Adın - 8,4

Coco - 8,4

VOL-i - 8,4

Prenses Mononoke - 8,4

Oyuncak Hikayesi 3 - 8,3

Oyuncak Hikayesi 4 - 7,9

Oyuncak Hikayesi 4:

Tarih: 21 Haziran 2019

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %97

Yönetmen: Josh Cooley

Seslendirme: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Christina Hendricks, Keanu Reeves

Oyuncak Hikayesi 4 fragman:

Sahibi tarafından kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky'nin hikayesini izliyoruz. Bir türlü oyuncak olduğunu kabullenmeyen Forky, meraklı ve dış dünyaya ilgisi olan bir oyuncak. Bu nedenle de evde daha fazla durmasının gereksiz olduğunu düşünüyor. Kahramanlarımız ise kendisinin bir oyuncak olduğuna ikna etmesi gerekiyor. Tabii bir sürü komik macera da bizi bekliyor.

Oyuncak Hikayesi 3:

Tarih: 2 Temmuz 2010

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %98

Yönetmen: Lee Unkrich

Seslendirme: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Ned Beatty

Oyuncak Hikayesi 3 fragman:

Oyuncak Hikayesi (Toy Story) serisinin 3. filminde kahramanlarımız yepyeni bir maceraya atılıyorlar. Bu filmde oyuncaklarımız artık üniversiteye başlayan Andy'nin kendileriyle oynamamasından dolayı endişe duyuyor. Sahipleri tarafından tavan arasına atılmalarından sonra da iyice telaşa kapılıyorlar ve kaçmaya çalışıyorlar. Macera da böylece başlıyor.

Prenses Mononoke:

Tarih: 12 Temmuz 1997

Tür: Animasyon, Macera, Fantastik

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %93

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Seslendirme: Billy Crudup, Billy Bob Thornton, Minnie Driver, John DiMaggio

Prenses Mononoke fragman:

Köyünde sıradan bir yaşam süren Ashitaka, bir gün ormandan köyüne doğru gelen kötü bir varlığı fark ediyor. Köyündeki küçük bir kız çocuğunu kurtarmak için Orman Tanrısı olan bu kötü varlığa saldırıp onu yok ediyor. Bu savaştan yara alıyor ve lanetleniyor. Bu laneti kaldırmak için de Ormanın Ruhu'nu bulmak zorunda. Ancak yolda başına çok daha fazla macera geliyor.

VOL-i:

Tarih: 27 Haziran 2008

Tür: Animasyon, Macera, Aile, Bilim Kurgu

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %95

Yönetmen: Andrew Stanton

Seslendirme: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, Fred Willard

VOL-i fragman:

İzleyenlerin kalbinde büyük etki yaratan VOL-i tüm zamanların en çok sevilen animasyon-bilim kurgu filmi. İnsanların bıraktığı çöplük haline gelen dünyayı temizlemekle görevli olan VOL-i’nin macerasını izliyoruz. Koca dünyada tek başına kalan VOL-i, bir gün başka bir robot olan EVE’nin gelmesiyle tüm hayatını değiştirir. Maceramız da bu andan itibaren başlıyor.

Coco:

Tarih: 19 Ocak 2018

Tür: Animasyon, Macera, Aile

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %97

Yönetmen: Lee Unkrich, Adrian Molina

Seslendirme: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renee Victor

Coco fragman:

12 yaşındaki genç kahramanımız sıkı bir müzik tutkunu. Müziğe yeteneği olan Miguel, hayranı olduğu Ernesto de la Cruz gibi başarılı bir müzisyen olmaya çalışıyor. Ancak bir gün yolu Ölüler Diyarı'na düşüyor. Burada hem ailesinin geçmişi hakkında önemli sırları öğrenecek hem de müziğe karşı olan yeteneğini geliştirmeye ve ispatlamaya çalışacak.

Senin Adın:

Tarih: 25 Ağustos 2017

Tür: Animasyon, Drama, Fantastik

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %98

Yönetmen: Makoto Shinkai

Seslendirme: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Narita, Aoi Yûki, Nobunaga Shimazaki

Senin Adın fragman:

Farklı yerlerde yaşamalarına rağmen birbirlerine sıkı şekilde bağlanan iki yabancının hikayesi anlatılıyor. Kırsal bir bölgede sıkıcı bir hayat süren Mitsuha, gözde şehir Tokyo'da yaşamanın hayalini kurar. Taki ise Tokyo'da yaşayan ve oldukça güzel bir hayatı olan birisidir. Bir gün rüyalarında Mitsuha kendini Tokyolu, Taki ise kırsal bölgeli olarak görünce macera başlar.

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde:

Tarih: 14 Aralık 2018

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %97

Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Seslendirme: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brain Tyree Henry

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde fragman:

Dünyayı kurtarmaya çalışan Miles Morales, aslında babası polis, annesi ise iş kadını olan sıradan bir gençtir. Okulla fazla arası olmayan Miles, daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirmeye ve grafitti yapmaya ilgi duyar. Ancak bir gün bir örümcek tarafından ısırılınca tüm hayatı değişir. O artık bir süper kahramandır. Ortaya da en çok sevilen Örümcek Adam animasyon filmi çıkmış.

Ateşböceklerinin Mezarı:

Tarih: 16 Nisan 1988

Tür: Animasyon, Drama, Savaş

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %98

Yönetmen: Isao Takahata

Seslendirme: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi, Tadashi Nakamura

Ateşböceklerinin Mezarı fragman:

2. Dünya Savaşı sırasında geçen filmde, Japonya'nın Kobe şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Seito ile kardeşinin hikayesi anlatılıyor. Bir bombalı saldırı sonucu kardeşini kurtmayı başaran ama annesini kaybeden Seito, teyzesine sığınır. Ancak teyzesi ona ve kardeşine kötü davranır. İki kardeş oradan ayrılırlar ve hüzün dolu bir maceraya başlarlar.

Aslan Kral:

Tarih: 15 Haziran 1994

Tür: Animasyon, Macera, Drama

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %93

Yönetmen: Roger Allers, Rob Minkoff

Seslendirme: Rowan Atkinson, Matthew Broderick, Niketa Calame-Harris, Jim Cummings

Aslan Kral fragman:

Amerika’daki vizyon tarihinden bir yıl sonra Türkiye’de vizyona giren Aslan Kral, daha sonra da yapılan serilerinin en çok sevilen animasyon filmi. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etmeyi de başardı. Hikayesi ise artık hepimizin aşina olduğu gibi bebek bir aslanın ormanın kralına dönüşmesini konu alıyor. Tabii bu süreç içerisinde de bol bol macera ve duygusal sahneler görüyoruz.

Ruhların Kaçışı:

Tarih: 18 Haziran 2004

Tür: Animasyon, Macera, Aile

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %97

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Seslendirme: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki

Ruhların Kaçışı fragman:

Hayao Miyazaki tarafından Japon mitolojisi en iyi anlattığı animasyon filmlerinden biri olan Ruhların Kaçışı, Chihiro ve ailesinin macerasını anlatıyor. Yeni bir kasabaya yerleşmek için yollara düşen aile, bu yolculuk sırasında gizemli bir tünel görüyor ve bu tünelden geçmeye karar veriyor. Maceramız da tam da burada başlıyor. Çünkü tünelin kapısı yepyeni ve fantastik bir dünyaya çıkıyor.

BONUS: Kayıp Balık Nemo:

Tarih: 30 Mayıs 2003

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %99

Yönetmen: Andrew Stanton, Lee Unkrich

Seslendirme: Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould, Willem Dafoe, Brad Garrett

Kayıp Balık Nemo fragman:

Oscar ödüllü animasyon filmi Kayıp Balık Nemo, o dönem anime filmleri arasında en iyi açılış rekorunu elde etmişti. Aşırı meraklı küçük bir balık olan Nemo’nun hikayesini izliyoruz. Yaşadığı dünyaya yönelik büyük bir ilgi duyan Nemo, dünyasını keşfetmek için uzaklara gider. Tehlikeli ve eğlenceli macera da bu andan itibaren başlar. Üstelik bu maceraya Nemo’nun babası da katılıyor.

BONUS: Ejderhanı Nasıl Eğitirsin:

Tarih: 26 Mart 2010

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %99

Yönetmen: Dean DeBlois, Chris Sanders

Seslendirme: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin fragman:

2 Oscar ödüllü, toplamda 25’ten fazla ödül kazanan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin animasyon filmi, genç bir maceracı ile bir ejderhanın hikayesini konu alıyor. Köy şefinin oğlu Hiccup bir gün, köyündeki diğer tüm genç erkeklerin yapması gerektiği gibi bir ejderha öldürmeye kalkar. Ancak bunu bir türlü başaramaz ve sonunda ejderhayı ormana götürüp salar. Bu andan itibaren ikili arasında sıkı bir arkadaşlık başlar.

IMDb’ye puanlarına göre en iyi animasyon filmleri listemizin sonuna geldik. İzleyicilerin oylarıyla seçilen ve yüzlerce ödül alan bu filmler artık neredeyse tam bir klasik haline geldi. Sizin de mutlaka izlemelisiniz dediğiniz anime filmleri veya animasyonlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.