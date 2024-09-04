Gecenin geç saatlerinde, gözleriniz yavaşça kapanırken birdenbire aklınıza mükemmel bir fikir geldiği oluyor mu? Uyumak için en son düşündüğünüz şey, belki de gün boyunca üzerinde kafa yorduğunuz bir problemin çözümü mü oluyor?

Bu sadece sizin başınıza gelmiyor. Bilimsel araştırmalar, yaratıcılığın ve problem çözme yeteneğinin uykudan hemen önce zirveye ulaştığını gösteriyor.

Peki, neden bu parlak fikirler tam da uyumadan hemen önce ortaya çıkıyor?

Beynin rahatlama modu yaratıcılığın kapılarını aralıyor.

Gün boyunca beynimiz sürekli olarak bilgi alıyor ve işlem yapıyor. Yoğun iş temposu, günlük stres faktörleri ve sürekli uyarıcılarla dolu bir ortam, beynin yaratıcı düşünme kapasitesini kısıtlayabiliyor.

Ancak uyku öncesi gevşeme anlarında, beynimiz bu baskılardan arınıyor ve beynin daha az kontrol edilen bir duruma geçmesiyle, bilincin biraz gerisinde kalan düşünceler yüzeye çıkıyor.

Bu sırada, beynimizin default mode network (DMN) olarak bilinen bölgesi devreye giriyor. DMN, beynin dinlenme anlarındaki aktivitesini düzenlediği ve serbest düşünce akışını sağladığı için de birdenbire yeni ve yaratıcı fikirlerin akla gelmesi son derece doğal.

Hipnagogik hâl ve bilinçaltı bağlantılar da etkili.

Uykuya dalma sürecindeki hipnagogik hâl yani uyanıklık ile uyku arasındaki geçiş, beynimizin bilinçli düşüncelerden uzaklaşıp bilinçaltı bağlantılarına daha açık hâle geldiği bir dönem.

Bu durumda, normalde bir araya getirmediğimiz düşünceler ve fikirler birleşebiliyor. Bilim insanları, bu dönemin beyin dalgalarının alfa ve teta seviyelerinde seyrettiğini ve bu frekansların yaratıcı düşünmeyi artırabileceğini de belirtiyor.

Bu durumun en iyi örnekleri arasında ise Salvador Dali ve Thomas Edison bulunuyor. Onların da hipnagogik hâlden ilham aldıkları biliniyor. Ayrıca Dali’nin yaratıcılığını tetiklemek için bu anı bilinçli olarak deneyimlemeye çalıştığı da bilinenler arasında.

Stresin azalması ve serotonin artışını da unutmayalım.

Uykudan önce beden ve zihin doğal olarak sakinleşiyor, stres seviyeleri düşüyor ve rahatlamaya başlıyoruz. Serotonin gibi kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan hormonların artması ile de zihnimi daha açık ve olumlu düşüncelere odaklanabiliyor.

Stresin azaldığı bu anlarda da aslında beynimiz günlük yaşantının baskısından kurtuluyor ve problem çözme yetenekleriyle yaratıcılık ortaya çıkıyor.

Bu yüzden de siz siz olun uyumadan önce aklınıza gelen yaratıcı düşüncelerinizi hemen o anda not alın ki sabaha “Ben ne düşünmüştüm ya?” demeyin ve fikirlerinizi değerlendirin.

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