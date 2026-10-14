Ekim 2026 döneminde Citroën, binek, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Citroën'in Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Citroën, Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil alacakların takip ettiği markalar arasında bulunuyor. Bazı modellerinde sunduğu indirimler ve finansman seçenekleri de merak ediliyor.

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Peki Citroën Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte Citroën Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kredi fırsatları...

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Citroën Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı C5 Aircross Hybrid 145 2.865.000 TL 2.714.000 TL e-C5 Aircross 2.430.000 TL - e-C4 X 2.340.000 TL 2.150.000 TL C4 X Hybrid 145 2.295.000 TL 2.140.000 TL e-C4 2.375.000 TL 2.150.000 TL C4 Hybrid 145 2.295.000 TL 2.140.000 TL e-C3 Aircross 1.875.000 TL - C3 Aircross Hybrid 145 2.280.000 TL 2.190.000 TL Elektrikli e-C3 1.645.000 TL 1.605.000 TL Ami 605.000 TL 575.000 TL

Citroën Ami Kampanyası: 250 Bin TL'ye 12 Ay %0 Faiz veya 30 Bin TL İndirim

Citroën Ami, Ekim ayında hem faizsiz kredi hem de nakit indirimi seçeneğiyle öne çıkıyor. Modeli satın almak isteyenler 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatından yararlanabiliyor. Kredi kullanmak istemeyenler ise 30.000 TL nakit indirimi seçeneğini değerlendirebiliyor.

Aynı kampanya Ami Rip Curl versiyonu için de geçerli. Her iki seçenekte de kredi kampanyası ve nakit indirimi birbirine alternatif olarak sunuluyor.

Citroën ë-C3 Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Tamamen elektrikli Citroën ë-C3, Ekim ayında kredi kullanarak araç satın almak isteyenlere finansman seçeneği sunuyor. Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz uygulanıyor.

Kampanya, 2026 model yılı sıfır kilometre ë-C3 araçlarda 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte kredi kullanımı Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası veya Kredili Hayat Sigortası şartına bağlıdır.

Citroën C3 Aircross Hybrid Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Citroën C3 Aircross Hybrid satın almak isteyen tüzel müşterilere Ekim ayında özel finansman seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Citroën C5 Aircross Hybrid Kampanyası: 500 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Citroën C5 Aircross Hybrid'in Plus MHEV versiyonu için tüzel müşterilere yönelik kredi kampanyası bulunuyor. Teklif kapsamında 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz seçeneği sunuluyor.