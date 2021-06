Komedi sinemasının unutulmaz ismi Jim Carrey, ara-sıra ciddi rollerde boy gösterse de eşsiz mimikleri ve sürekli gülen yüzü ile hafızalarımıza kazandı. Bu içeriğimizde oynadığı her komediye ayrı bir hava katan Jim Carrey’nin rol aldığı en iyi filmlerden bazılarına yakından bakıyoruz.

90’larda büyüyen birçoğumuz, belki de televizyonda izlediğimiz Jim Carrey filmleriyle sinema ile tanışmıştık. Özellikle 90’lar boyunca Hollywood sinemasının vazgeçilmez komedi filmi yüzü olan Jim Carrey, özellikle gülüşü ve yaptığı komik suratlar ile hafızalarımıza kazanmıştı.

Bazen rol yapmaktan ziyâde direkt olarak kendini oynadığını düşündüğümüz Jim Carrey, özellikle çizgi film karakterine; gerçek çizgi film karakterlerinden daha çok benzemesiyle bizleri hayrete düşürmeyi başarıyor. Bunun en iyi örneği ise ünlü oyuncunun Maske filmindeki neredeyse kusursuz performansı. Bu içeriğimizde, en iyi Jim Carrey filmleri listesi hazırlıyor ve listede bulunan filmlere yakından bakıyoruz.

En iyi Jim Carrey filmleri:

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan)

Truman Show

Man on the Moon (Ay’daki Adam)

Dumb and Dumber (Salak ile Avanak)

The Mask (Maske)

Liar Liar (Yalancı Yalancı)

Ace Ventura: Pet Detective (Hayvan Dedektifi)

Yes Man (Bay Evet)

A Series of Unfortunate Events (Talihsiz Serüvenler Dizisi)

Bruce Almighty (Aman Tanrım!)

The Number 23 (23 Numara)

How the Grinch Stole Christmas (Grinç)

Whoville sakinlerinin başına bela olan yeşil ve tüylü Jim Carrey: How the Grinch Stole Christmas (Grinç)

Yayın: 2000

Tür: Komedi, Fantastik, Aile

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Jim Carrey, Taylor Momsen, Bill Irwin

IMDb puanı: 6,2

Birçoğumuzun büyük ihtimalle çocukken televizyonda izlediği Grinç, değişik bir Noel hikâyesini değişik bir kasabada işliyor. Whoville sakinlerinin hayatlarındaki en büyük olay Noel iken, yeşil tüylü yaratığımız Grinç ise Noel’den nefret ediyor. Jim Carrey’nin mimikleri ve dur durak bilmeyen yüksek tempolu oyunculuğuyla şenlenen bu film, içinizi ısıtacak cinsten.

Sürekli karşımıza çıkan ve gizemi çözülemeyen 23 sayısı hakkında bir gerilim: The Number 23 (23 Numara)

Yayın: 2007

Tür: Suç, Gizem, Gerilim

Yönetmen: Joel Schumacher

Oyuncular: Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman

IMDb puanı: 6,4

İnternet aleminde de uzun süredir dönen 23 numara ile ilgili teoriler sonucunda ortaya çıkan The Number 23, Jim Carrey’nin adeta farklı bir yüzünü ortaya çıkarıyor. Jim Carrey’i pek de alışık olmadığımız bir rolde gördüğümüz 23 Numara, 23 sayısının gizemi etrafında dönüyor. Filmde Walter Sparrow, 23 Numara isimli kitabın etkisi altında kalıyor ve hayatındaki her şeyin 23 sayısının etrafında döndüğünü fark ediyor. Kitabın etkisi ile kontrolden çıkan Walter, kitapta geçen cinayetlerin aslında hayal ürünü olmadığını düşünerek yazarın peşine düşüyor.

Jim Carrey "tanrı" olursa neler olur?: Bruce Almighty (Aman Tanrım!)

Yayın: 2003

Tür: Komedi, Fantastik

Yönetmen: Tom Shadyac

Oyuncular: Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman

IMDb puanı: 6,7

Bruce Nolan, az çok tanınmış bir televizyon muhabiri olarak sıradan ve sıkıcı hayatına devam etmektedir. Hayatında sürekli sorunlarla karşılaşan Bruce, işlerin artık iyice sarpa sardığı bir günde tanrıya isyan eder. Hem işinden kovulan hem de saldırıya uğrayan Bruce’un hayatı ise tanrının ona insan suretiyle görünmesi ile tamamen değişir. Kendisine isyan eden kuluna sıradışı bir ders vermek isteyen tanrı, kendi güçlerini Bruce’a devreder. Aman Tanrım! filminde, dünyayı yönetmenin ne kadar zor olduğunu bir de Jim Carrey’nin gözünden izliyoruz.

Edebiyat dünyasının ünlü kötülerinden Kont Olaf rolünde Jim Carrey: A Series of Unfortunate Events (Talihsiz Serüvenler Dizisi)

Yayın: 2004

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: Brad Silberling

Oyuncular: Jim Carrey, Emily Browning, Liam Aiken

IMDb puanı: 6,8

Daniel Handler’in Lemony Snicket adı altında yazdığı 13 kitaplık Talihsiz Serüvenler Dizisi serisinden uyarlanan A Series of Unfortunate Events; Violet, Klaus ve Sunny Baudelaire kardeşlerin başından geçen talihsiz olayları anlatıyor. Sadece ilk üç kitaptaki olayları işleyen bu filmde Jim Carrey; genç-yetişkin fantastik edebiyat dünyasının en ünlü kötülerinden biri olan Kont Olaf’ı muazzam bir başarı ile canlandırıyor. Ailesini kaybeden bu üç kardeşin yasa dışı yollarla vasisi hâline gelen Kont Olaf, Baudelaire ailesinin servetini ele geçirmek için her yolu deniyor.

Her şeye evet denmeyeceğini örnekler ile gösteren film: Yes Man (Bay Evet)

Yayın: 2008

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper

IMDb puanı: 6,8

Carl Allen (Jim Carrey), pek sosyal olmayan, arkadaşlarını sürekli eken ve eşinden yeni boşanmış; evde sürekli tek başına film izleyen yalnız bir erkektir. Carl’ı bu durumdan kurtarmak isteyen arkadaşı ise onu zorla bir terapiye götürür. Bu terapide Carl’a her şeye hayır demek yerine evet demesi gerektiği fikri aşılanır. Terapiden sonra her hayır dediğinde başına kötü işler gelmeye başladığını fark eden Carl, her şeye evet demek zorunda kalır. Tabii bu başına gelecek belalara da evet demek zorunda kalan Carl’ın hayatı trajikomik şekilde değişir.

Kaybolmuş hayvanların kurtarıcısı: Ace Ventura: Pet Detective (Hayvan Dedektifi)

Yayın: 1994

Tür: Komedi

Yönetmen: Tom Shadyac

Oyuncular: Jim Carrey, Courteney Cox, Sean Young

IMDb puanı: 6,9

Jim Carrey’nin senaryosuna katkıda bulunduğu komedi efsanesi Ace Venture: Pet Detective, kaybolan hayvanları bulup geri getiren garip dedektif Ace Ventura’nın maceralarını bizlere aktarıyor. Jim Carrey’nin yüksek bütçeli Hollywood filmlerine terfi ettiği ilk filmlerden biri olan Hayvan Dedektifi, adeta bir çizgi film havası taşıyan ve yüzünüzden gülümseyi eksik bırakmayan bir film.

Avukatlar yalan söylemezse yaşayamazlar temalı: Liar Liar (Yalancı Yalancı)

Yayın: 1997

Tür: Komedi, Fantastik

Yönetmen: Tom Shadyac

Oyuncular: Jim Carrey, Maura Tierney, Amanda Donohoe

IMDb puanı: 6,9

Jim Carrey hiçbir şeye hayır diyemediği gibi Liar Liar filminde 24 boyunca yalan da söyleyemiyor. Los Angeles’da bir savunma avukatı olan Fletcher Reede için bu hiç de kolay bir görev değil. Fletcher 5 yaşındaki oğlu Max’in doğum gününe gitmemek için yalan söylediğinde bu onun sonu olur. Zira oğlu Max babasının en azından bir gün boyunca yalan söylememesini diler. Max’in dileğinin kabul olması sonucunda Fletcher, 24 saat boyunca sürecek kabusuna başlamış olur.

Dönemin özel efekt dalında zirve yapan filmi: The Mask (Maske)

Yayın: 1994

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Chuck Russell

Oyuncular: Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert

IMDb puanı: 6,9

Jim Carrey’nin Hollywood sinemasındaki ikinci film ve kariyerindeki çıkışı sağlayan önemli filmlerden biri olan The Mask, 1990’ların başında popüler olan çizgi roman serisinden uyarlanıyor. Filmde, sürekli toplum tarafından ezilen ve başına işler gelen Stanley Ipkiss isimli bir bankacının dönüşümünü izliyoruz. Stanley’nin kötü bir günün ardından bulduğu maske ise bu dönüşümün adeta yıldızıdır. Stanley, bu maskeyi taktıktan sonra bambaşka bir kişiliğe bürünür ve bunca yıldır çektiği acının ve bastırılmış duyguların intikamını almaya başlar.

Salaklıklarla dolu ve eğlenceli bir yol hikâyesi: Dumb and Dumber (Salak ile Avanak)

Yayın: 1994

Tür: Komedi

Yönetmen: Peter Farrelly

Oyuncular: Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly

IMDb puanı: 7,3

Salak ile Avanak, sinema tarihinin en eğlenceli yol filmlerinden biri. Girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve çok da akıllı olmayan LLoyd, limuzin şoförlüğü yaptığı sırada havaalanına götürdüğü Mary Swanson’a ilk görüşte aşık olur. Mary’nin el çantasını terminalde unutması üzerine fırsat bu fırsat diyen Llyod, kendisinden pek de farklı olmayan şapşal arkadaşı Harry’yi de yanına alarak Mary’nin uçağının ineceği Aspen’e doğru uzun ve eğlenceli bir yolculuğa çıkar.

Jim Carrey’nin rol yapmasına pek de gerek olmayan Andy Kaufman biyografisi: Man on the Moon (Ay’daki Adam)

Yayın: 1999

Tür: Komedi, Dram, Biyografi

Yönetmen: Milos Forman

Oyuncular: Jim Carrey, Danny DeVito, Gerry Becker

IMDb puanı: 7,4

Jim Carrey’i biyografik filmlerde pek görmeyiz. Man on the Moon ise bir istisna ve Jim Carrey’nin her türlü rolün altından kalkabildiğini gösteren yegane film. Ünlü Amerikalı komedyen Andy Kaufman’ın hayatının işlendiği bu filmde, akciğer kanseri nedeniyle erken yaşta hayatını kaybeden komedyeni Jim Carrey canlandırıyor. Andy Kaufman ile birçok benzer yöne sahip olan Jim Carrey, Ay’daki Adam filmindeki performansı ile Altın Küre’yi de evine götürüyor.

Her izlediğimizde yaşadığımız hayatın gerçekliğini sorgulatan film: Truman Show

Yayın: 1998

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney

IMDb puanı: 8,1

Jim Carrey’nin Altın Küre aldığı bir diğer film Truman Show, genel olarak kendisinin en iyi filmi olarak nitelendiriliyor. Kült film Truman Show’da ise doğumundan yetişkinliğine kadar hayatı şakasız bir reality show setinde geçen Truman Burbank’in hikâyesi anlatılıyor. Tam 30 yıldır hayatı kesinti olmaksızın televizyonda gösterilen Truman’ın, yaşadığı ve sahip olduğu her şey aslında sahtedir. Üst gerçeklik (Hyperreality) üzerine yapılmış en iyi filmlerden biri olan Truman Show, her izlediğimizde bizleri bile şüpheye düşürmeyi başarıyor.

Adı alsa okunmayan/okunamayan film: Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan)

Yayın: 2004

Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

IMDb puanı: 8,3

Asla isminin söylenemediği, ülkemizdeki sinema sektöründe çalışanlar tarafından Sil Baştan olsun bitsin denilen film Eternal Sunshine of the Spotless Mind; Jim Carrey’nin oynadığı en ciddi filmlerden biri. Joel ve Clementine isimli zıt kutuplarda yaşayan iki kişinin aşkının anlatıldığı film, Clementine’nın ilişkilerini hafızasından sildirmesi ile bambaşka bir yola girer. Sil Baştan içerisinde birçok türden dokunuşlar barındıran oldukça keyifli ve aynı zamanda komplike bir film. Nice romantik film sevmeyenleri bile ağlatan Sil Baştan’ı, romantizmden pek hoşlanmasanız bile gözlerinizi ayırmadan izleyebilirsiniz.

Her dönemden filme yer vermeye çalıştığımız en iyi Jim Carrey filmleri listemizin sonuna geldik. 30 yıla yakın kariyerine 40 Hollywood filmi ve sayısız farklı yapım sığdıran Jim Carrey, sağlığı el verdikçe beyazperdeyi boş bırakmayacak gibi duruyor.