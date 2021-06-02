Uzay, bilinmezliğinden dolayı insanlığın her zaman merak ettiği bir kavram. Henüz neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz uzay hakkında yapılan birçok film var. Biz de bu filmlerin en iyilerini sizler için listeledik.

İnsanlar var olduğundan beri, gece gökyüzünde ve atmosferimizin her zaman var olan sınırının ötesinde ne olduğunu merak ettik. Bizden önceki insanlar gökyüzünde olan biten mitler ve destanlarla anlatırken biz bunu dizi ve filmler aracılığıyla yapıyoruz. Bilim kurgu türü her zaman yaşamın doğasını, insan olmanın ne anlama geldiğini ve evrende yalnız olmanın insan uygarlığı için ne anlama geldiğini çevreleyen büyük soruları ele alan bir tür oldu.

Konu uzay temalı filmlere geldiğinde izleyebileceğiniz gerçekten çok fazla film var. Ancak bu filmlerden bazıları var ki, bilim kurgu türünün öncülerinden olarak anılıyor. Biz de en iyi uzay temalı bilim kurgu filmlerini izlemek isteyenler için bu türün en iyilerini listeledik. Bunu yaparken herkes tarafından bilinen Star Wars ve Star Trek efsanelerini listemize eklemedik.

Uzay temalı film tavsiyeleri:

Zathura: Bir Uzay Macerası

Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi

Sunshine

E.T. Extra Terrestrial

Arrival

Planet of the Apes

Marslı

2001: A Space Odyssey

Alien

Wall-E

Avengers: Infinity War

Yıldızlararası

Yüzyılımıza uyarlanmış bir Jumanji: Zathura: Bir Uzay Macerası

Çıkış yılı: 2005

IMDb puanı: 6,2

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard

Jumanji’den hatırladığımız kutu oyunu temasını kullanan Zathura’da, iki erkek kardeş babalarının bodrumunda bir oyun bulup oynamaya başlıyorlar. Oyunu her round’unda başlarına bir felaket gelen kardeşlerin, bütün bu tahribatı geriye döndürmek için oyunu bitirmeleri gerekiyor. Sıradışı bir bilim kurgu filmi olan Zathura aynı zamanda bir kardeşlik hikayesi de anlatıyor.

Douglas Adams'ın sevilen romanından: Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi

Çıkış yılı: 2005

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Garth Jennings

Oyuncular: Martin Freeman, Yasiin Bey, Sam Rockwell

Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi, ilk kitabın yayınlanmasından bir yıl önce, 1978'de BBC radyo komedisi olarak hayata başladı. Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi’nin konusu, uzaylı seyahat yazarı Ford Prefect ve iki başlı galaktik başkan Zaphod Beeblebrox ve Marvin adında mutsuz bir robot da dahil olmak üzere tuhaf bir ekip ile Dünya'nın yok edilmesinden sonra Evren'i dolaşan kalıcı olarak şaşkın Arthur Dent'e odaklanıyor. Bir uzay parodisi olan Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi, uzayda geçen bilim kurgu filmlerine farklı bir soluk getiriyor.

Değeri bilinmeyen bir uzay filmi: Sunshine

Çıkış yılı: 2007

IMDb puanı: 7,2

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Cillian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans

Sunshine’da güneş ölüyor ve onu yeniden alevlendirmenin tek yolu uzaya bir ekip gönderip içine bir nükleer bomba fırlatmak. Oyuncu kadrosu Chris Evans, Cillian Murphy, Michelle Yeoh, Rose Byrne, Benedict Wong gibi oyuncuları barındıran filmde hepsi bir barut fıçısının içinde kapana kısılmış, patlamayı bekliyorlar. Çok da fazla bilinmeyen ve ne yazık ki değeri bilinmeyen bu film, oldukça heyecanlı bir yapım.

Bir uzaylı ile bir insanın dostluğunu anlatan E.T. Extra Terrestrial

Çıkış yılı: 1982

IMDb puanı: 7,8

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote

Dünyaya gelen ve kendi gezegeni ve halkı ile tamamen iletişimi kesilen bir uzaylı ve onu bulan bir çocuğun arasındaki samimi dostluğun zamansız hikayesini izlediğimiz E.T. izleyicileri kendine hayran bırakan bir yapım. Nesiller boyu izlenen E.T. tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uzaylılara çok farklı bir pencereden bakan Arrival

Çıkış yılı: 2016

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Bu listedeki birçok filmde, insanlık galaksinin çok ötesine geçerek yabancı gezegenleri ve onların sakinlerini keşfediyor. 2016'da çıkan Arrival’da ise uzaylılar buraya geliyor. İnsanlığa karşı tutumlarının henüz belli olmadığı uzaylılar ile iletişim kurmak için bir dilbilimci ve bir fizikçi birlikte çalışıyorlar. Bilim kurgu türünde oldukça yenilikçi bir konuya ve olay örgüsüne sahip Arrival, son zamanların en iyi bilim kurgularından.

Çok uzaklarda bir gezegende yaşayan primatları anlatan Planet of the Apes

Çıkış yılı: 1968

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Franklin J. Schaffner

Oyuncular: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter

Tüm zamanların en ünlü bilim kurgu filmlerinden biri olan "Planet of the Apes", düşen bir uzay gemisinin mürettebatının, karanlık bir sırrı keşfetmek için primatların egemen olduğu bir gezegende dolaştığını görmesiyle başlıyor. Günümüzde hala yenilenmiş versiyonları ve devam filmleri çekilen Maymunlar Cehennemi’nin ilk başlığı, en iyi uzay temalı filmlerin arasında yer alıyor.

Dünya dışında bir hayatta kalma mücadelesi Marslı

Çıkış yılı: 2015

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Popüler romana dayanan Marslı’da, Mars’ta terk edilen astronot Mark Watney kurtarılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar olurken Mars’ta tek başına hayatta kalmaya çalışan astronotun maceralarını izlediğimiz bu film, oldukça tanınan bir kadroya sahip.

Uzay temalı filmlerin öncülerinden 2001: A Space Odyssey

Çıkış yılı: 1968

IMDb puanı: 8,3

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Bilim kurgu filmleri, türün beyaz perdeye ulaşan en etkili filmi olan 2001: A Space Odyssey olmasaydı, muhtemelen çok daha farklı görünürdü. Yapay zekanın güvencesizliği, uzayın genişliği ve dünya dışı yaşam olasılığı Kubrick'in başyapıtı tarafından araştırılan temalar arasında yer alıyor. 2001: A Space Odyssey görselinden müziğine tüm zamanların en iyi filmleri arasında yerini alıyor.

Uzayın korkunç yanlarını gösteren Alien

Çıkış yılı: 1979

IMDb puanı: 8,4

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

Nostromo isimli bir uzay gemisinin mürettebatının eşsiz bir kötülükle umutsuzca karşı karşıya kaldığı Alien filmi, basit bir insan-doğa hikayesini anlatıyor. Uzun yıllar süren bir seriyi başlatan filmin ilk başlığı, uzay temalı bilim kurgu filmlerinin başında geliyor.

Tatlı bir animasyon aracılığıyla eleştirel bir film: Wall-E

Çıkış yılı: 2008

IMDb puanı: 8,4

Yönetmen: Andrew Stanton

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

Wall-E, insanların aşırı tüketimi tarafından tahrip edilmiş bir dünyayı temizlemekle görevli bir robotun hikayesini anlatıyor. Çok fazla diyalog geçmeyen filmde insanlar hiçbir ihtiyaçlarını kendileri gideremez ve sürekli yemek yer halde tasvir ediliyor. Her ne kadar bir animasyon olsa da etkili bir eleştiri de olan Wall-E, aynı zamanda çok da tatlı bir hikaye anlatıyor.

Marvel'ın en kötü karakterine karşı: Avengers: Infinity War

Çıkış yılı: 2018

IMDb puanı: 8,4

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

18 film ve 10 yılın ardından, Marvel kahramanlarının şimdiye kadar karşılaştığı en korkunç kötü adam olan Thanos ile birlikte, Marvel Sinematik Evreni’nin son aşaması başladı. Filmde Thanos, evrendeki tüm yaşamın yarısını ortadan kaldırmak amacıyla sonsuzluk taşlarını toplama niyetindeyken, Avengers kahramanları da onu durdurmak için uzaya çıkıyor.

İnsanlığı kurtarmak için yapılan fedakarlıklarla ilgili: Interstellar (Yıldızlararası)

Çıkış yılı: 2014

IMDb puanı: 8,6

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Christopher Nolan, izleyiciye meydan okuyan ve onları büyülen şekilde akıllara durgunluk veren filmler yapmasıyla tanınan bir yönetmen. Yıldızlararası filminde de yaptığı tam olarak bu. Çok uzak olmayan bir gelecekte geçen filmde, insanlık iklim değişikliğinin yaygın etkilerinden zarar görüyor. Filmde insanlığı kurtarmak için tek umut, bir grup astronotun bir solucan deliğinden geçerek bir yol araması. 3 saatlik bu filmde, cesur ekip imkansız olasılıklar ve uzay zamanın güçlerine karşı çalışıyor.

Bizim uzay temalı filmler hakkında söylemek istediklerimiz şimdilik bu kadar. Eklemek istediğiniz bir film olursa, yorumlarda belirtebilirsiniz.