Online Çeviri Yapmak İçin Kullanabileceğiniz En İyi 10 Site

İngilizce başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde konuşulan diller arasında kolayca çeviri yapabileceğiniz pek çok farklı online çeviri sitesi var. Sizin için en iyi 10 online çeviri sitesini listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

İnternet sayesinde hayatımız boyunca göremeyeceğimiz ülkelerden birinde yaşayan bir kişiyle konuşabiliyor ya da araştırdığımız konu ile ilgili dilini bilmediğimiz bir kaynak bulabiliyoruz. Dünyada en çok kullanılan dil olan İngilizce dışında tüm dilleri öğrenmek imkansız gibi bir şey. Tam da bu noktada ücretsiz ve herhangi bir program indirmeden kullanabileceğiniz online çeviri siteleri devreye giriyor.

Profesyonel seviyedeki ISO kalite belgeli online çeviri hizmetlerinin yanı sıra; kelime, deyim, yan anlam gibi farklı aramalar yapabileceğiniz online çeviri siteleri de mevcut. Her bir online çeviri sitesinin kendine özgü avantajları, uzmanlık alanları ve kullanıcıya özel arayüzleri var. Sizin için online çeviri yapabileceğiniz en iyi 10 siteyi listeledik ve öne çıkan özellerini anlattık.

En iyi 10 online çeviri sitesi:

Google Çeviri

Tureng

Yandex Translate

Bing Çevirmen

Reverso Translation

ImTranslator

DeepL Translator

Collins Dictionary Translator

Babylon Online Translation

SpanishDict

Elbette online çeviri deyince akla gelen ilk sitelerden biri Google’ın çeviri hizmeti oluyor. Google Çeviri üzerinden başta İngilizce olmak üzere, dünyanın pek çok farklı ülkesinde ve bölgesinde konuşulan 103 farklı dil arasında çeviriler yapabilirsiniz. İnternet sitesinin yanı sıra Google Çeviri hizmetini Google Play ve App Store üzerinden indirebileceğiniz mobil uygulaması sayesinde akıllı cihazlarınızda da kullanabilirsiniz. Google Çeviri’deki sesli çeviri, görsel üzerinden çeviri ve internet sitesi üzerinden çeviri gibi pek çok farklı özelliği kullanabilirsiniz.

Site üzerinden tam bir metin ya da cümle çevirisi yapamıyorsunuz ama Tureng, atasözü ya da deyim gibi çeviri yapmak istediğiniz dilin kültürüne ait olan kelimeleri bulmak için kullanabileceğiniz en başarılı online çeviri sitelerinden bir tanesi. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dilleri arasında çeviriler yapabilir, İngilizce kelimelerin eş anlamlılarını bulabilirsiniz. Tureng de mobil uygulaması olan online çeviri hizmetleri arasında.

Yandex arama motorunun çeviri hizmeti olan Yandex Translate üzerinden dünyanın pek çok farklı ülkesinde ve bölgesinde konuşulan 95 farklı dil arasında çeviriler yapabilirsiniz. Yandex Translate’e bir görsel yükleyerek, belge ekleyerek, internet sitesi adresi girerek ya da kendiniz yazarak bir metin çevirebilirsiniz. Özellikle Rusça çeviri yapmak isteyenler için Yandex Translate, en doğru tercih olacaktır.

Microsoft tarafından geliştirilmiş olan Bing Çevirmen hizmeti ile dünyanın pek çok farklı ülkesinde ve bölgesinde konuşulan 64 farklı dil arasında çeviriler yapabilirsiniz. Hem de yazdığınız metnin hangi dilde olduğunu bile belirtmenize gerek kalmaz. Bing Çevirmen, çevrilmesi için yazdığınız metnin hangi dilde olduğunu algılar ve sizin istediğiniz dile anında çevirir. Site, sade arayüzü ile öne çıkıyor.

Reverso Translation, hem çeviri yapabileceğiniz hem de çeviri yaptığınız dili öğrenebileceğiniz online çeviri sitelerinden bir tanesi. Çevrilmesi için yazdığınız cümleye alternatif bir kullanım Reverso Translation tarafından yazılıyor. Böylece, çeviri yaptığınız dildeki farklı kullanımları da görerek yabancı dil bilginizi geliştirebiliyorsunuz.

ImTranslator, farklı online çeviri sitelerini kullanan ama içi bir türlü rahat edemeyen kullanıcılar için tasarlanmış bir site. ImTranslator’a yazdığınız bir metin hem Google hem Microsoft hem de PROMT üzerinden çevriliyor ve siz tüm bu çevirileri görebiliyorsunuz. 100’den fazla dili çevirebileceğiniz sitedeki çevirileri karşılaştırarak, size en uygun görünen çeviriyi kabul edebilirsiniz.

DeepL Translator üzerinden Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca, Lehce ve Rusça dilleri arasında çeviri yapabilirsiniz. Hem de çevirmek istediğiniz metnin dili belirtmenize gerek kalmadan. Site, yazdığınız metnin ya da yüklediğiniz belgenin dilini otomatik olarak algılayacak ve sizin istediğiniz dile hızla çevirecektir.

Collins Dictionary Translator online çeviri sitesi üzerinden dünyanın pek çok farklı ülkesinde ve bölgesinde konuşulan 63 farklı dil arasında çeviriler yapabilirsiniz. Hem cümle hem de kelime çevirisi yapabileceğiniz sitede, dilerseniz sesli çeviri de yapabilirsiniz. Yabancı diller arasında yapacağınız kelime çevirilerinde, çevirdiğiniz kelimenin anlamını da açıklayarak tam bir sözlük görevi görmektedir.

Babylon Online Translation ile Türkçe dahil 30’dan fazla farklı dil arasında çeviri yapabilirsiniz. Diğer online çeviri sitelerin farklı olarak Babylon Online Translation size dilerseniz gerçek bir çevirmen hizmeti de sunuyor. Sitede bulunan “Human Translation” butonuna tıklayarak çevirmek istediğiniz metnin gerçek bir çevirmen tarafından çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

SpanishDict, dünyada en çok konuşulan dillerden biri olan İspanyolca için özel hazırlanmış bir online çeviri sitesi. Site üzerinden İspanyolca - İngilizce ya da İngilizce - İspanyolca çeviriler yapabilirsiniz. İspanyolcanın kendine özgü harflerini görerek site üzerinden daha sağlıklı bir çeviri yapabilirsiniz. Dil öğrenmenize de yardımcı olan sitede, çevirdiğiniz cümleye benzer bir örnek cümle de göreceksiniz.

Sizin için online çeviri yapabileceğiniz en iyi 10 online çeviri sitesini listeledik. Bu siteler üzerinden sesli, görsel ya da belge yükleyerek çeviriler yapabilirsiniz. App Store ve Google Play uygulama mağazalarını ziyaret ederek bu hizmetlerin mobil uygulamalarını indirebilir ve akıllı cihazınızda kullanarak çeviri hizmetini tek dokunuş yakınınıza getirebilirsiniz.