Google, Çeviri'de Önemli Bir Değişikliğe Gidiyor

Bugün günlük hayatta kullandığımız birçok internet servisinin sahibi konumunda bulunan Google, hizmetlerinden bir tanesi olan Çeviri'de bazı değişikliklere gidiyor. Yapılacak yeni değişiklikle birlikte Google hesabıyla giriş yapmadan yapılan çeviriler geçmişe kaydedilmeyecek.

Günlük hayatta ve basit kelime çevirilerinde oldukça sık kullanılan kaynaklardan bir tanesi olan Google Çeviri, temasında yaptığı değişiklikten sonra yepyeni bir özellikle daha kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Google’ın Çeviri hizmetinde kullanıcılarına sunacağı yeni ‘Geçmiş’ özelliğinden sadece Google hesabı ile giriş yapıldığında faydalanılabilecek. Ayrıca yapılacak yeni değişiklikle birlikte eski arama geçmişleri de silinecek.

Çeviri geçmişi:

Şu an buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfasını ziyaret ettiğinizde sayfanın sağ alt köşesinde Çeviri servisinde yapılacak yeni değişikliklerle ilgili bir uyarı notuyla karşılaşacaksınız. Uyarı notunda yer alan ifadelerse şöyle:

“Çeviri geçmişi, yakında yalnızca oturum açtığınızda kullanılabilecek ve Etkinliğim'den merkezi olarak yönetilecek. Bu yeni sürüme geçişte eski geçmiş temizlenecek. Dolayısıyla daha sonra kolay erişmek için gerekli gördüğünüz çevirileri kaydettiğinizden emin olun.”

Daha önce yapılan aramalar, Google hesabı ile giriş yapılsın ya da yapılmasın dâhili depolamaya kaydediliyordu. Buna, dil eşleştirme ve mobil uygulamalardan yapılan sorgular da dâhildi.

Yeni güncellemeyle birlikte Google, aramaların bir kopyasını tutmayı artık bırakacak ve bu özelliğin kullanılabilmesi için Google hesabıyla giriş yapılması gerekecek. Bu değişiklik, aslında Google’ın merkezileştirme isteğinin bir parçası. Bu sayede Google servisleriyle yapılan tüm aksiyonlar Etkinliklerim sayfasında görülebilecek.

Şirket, henüz yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını ve eski geçmişin ne zaman silineceğiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı. Tabii kaç kişinin Google hesabı kullanmadan çeviri yaptığı da ayrı bir konu. Peki, siz Google’ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?