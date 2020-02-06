Google Çeviri İçin Karanlık Modu Yayınlandı

Google’ın en önemli hizmetlerinden olan Google Çeviri’nin iOS ve Android uygulamalarında bazı kullanıcılara karanlık mod sunuldu. Karanlık modun sınırlı sayıda kullanıcıya da olsa yayınlanmış olması, Google'ın testlerin son aşamasına geldiğini gösteriyor.

Google Çeviri, aldığı son güncelleme ile beraber karanlık moda kavuşmuştu. Bazı Android kullanıcıları tarafından aktarılan bilgiye göre Google Çeviri, son güncellemenin ardından karanlık mod seçeneği sunuyor.

Google Çeviri'nin karanlık modundan paylaşılan ekran görüntülerine göre Google, tam anlamıyla bir karanlık mod oluşturmak yerine bir koyu tema oluşturmayı tercih etmiş. Karanlık mod ile gri bir arka plana bürünen Google Çeviri'de yazılar ise biraz daha açık renkli görünüyor.

Google Çeviri'nin normal modu ve karanlık modu

Google Çeviri'nin karanlık moduna şu an için bazı Android kullanıcıları erişebiliyor ve bu kullanıcıların Polonya'da yaşadıkları görülüyor. Türkiye'den herhangi bir kullanıcının karanlık modu deneyimleyip deneyimlemediğini henüz bilmiyoruz.

Google Çeviri'nin iOS uygulaması da Android uygulaması gibi karanlık moda kavuştu ancak yine sınırlı sayıda kullanıcı bu modu deneyimleyebiliyor. Açıkçası iOS uygulamasındaki karanlık mod, Android uygulamasından bir tık daha iyi görünüyor.