Elon Musk, X'te bir canlı yayın başlattı ve Path of Exile 2 oynamaya başladı. Ancak Musk'ın kötü performansı, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Takipçileri, Elon Musk'ı yayın boyunca zorbaladılar.

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir olaya imza attı. Sahibi olduğu mikroblog platformu X'te bir canlı yayın açan ve Path of Exile 2 oynayan Elon Musk, olağanüstü başarısız performansı nedeniyle alay konusu oldu. Canlı yayına katılan kullanıcılar, Elon Musk'ı tabiri caizse zorbalayıp durdular.

Elon Musk, oyun oynamayı sevdiğini söyleyen bir isim. Hatta Musk, Path of Exile 2 ve Diablo IV gibi oyunlarda dünyanın en iyileri arasında olduğunu ileri sürdü. Tabii sonradan, bunun aslında göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Hâl böyle olunca canlı yayın, Elon Musk'ın gerçek performansını gösteriyor olması nedeniyle büyük ilgi gördü. Ancak seyirciler, beklediklerini bulamamışlar gibi görünüyordu.

Elon Musk, zorbalığa karşı büyük oranda sessiz kaldı

Seyirciler arasında eleştiri sınırlarını koruyan kullanıcılar kadar, hakaret edenler de vardı. Elon Musk, yayının çoğunda bunlarla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bir yerde "Sohbette bir sürü gerizekâlı var." ifadesini kullandı. Gerginliği yüzüne yansıyan Elon Musk, oynadığı bölümdeki "boss"u bir türlü alt edemeyince ani bir kararla yayını kapattı.

Yaşanan olay, Elon Musk'ın zaten tepkilerin odağında olduğu bir döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekiciydi. Dışarıdan görülen, insanların Musk'a olan nefretlerini bu yayınla kusmuş olmaları. Tabii bu durum Elon Musk'ın umurunda mı değil mi bilmiyoruz. Bakalım Elon Musk, ilerleyen günlerde konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapacak mı...

Elon Musk'ın X'teki canlı yayınını buradaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.