One UI 7'nin yayımlanmasının ardından Samsung, Galaxy S20 serisi telefonlarına olan tüm yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğini sonlandırdı.

Samsung, kullanıcılarının büyük merakla beklediği One UI 7 güncellemesini dün itibarıyla resmen yayımladı. Birçok önemli yenilik getiren güncelleme S21 serisi telefonlar ve sonrası için çıkış yaptı.

Bu da şirketin 2020 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S20 telefonlarına desteğini resmen sonlandırdığı anlamına geliyor.

Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra artık güncelleme almayacak

Şirketin 5 yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra modelleri, 4 yıllık güncelleme desteğiyle çıkış yapmıştı. Ancak şirket, geçen yıl tamamen desteği kesmek yerine bir süre daha 3 aylık güvenlik güncellemesi vermeye devam etmişti.

Ancak One UI 7’nin çıkışıyla S20 serisinin tüm yazılım ve güvenlik güncellemeleri sona ermiş oldu. Son olarak Mart 2025’te güvenlik güncellemesi almışlardı. Artık hiçbir güncelleme alamayacaklar. Eğer siz de bu telefonlardan birine sahipseniz artık yeni bir model almayı düşünmeye başlayabilirsiniz. Ne de olsa güncellemeler telefonunuzun hem güvenli olmasını hem de sorunsuz çalışması için şart. S20 FE modelinin bir süre daha güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.

Aylık güvenlik güncellemesi almaya devam eden Samsung modelleri

Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra

Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6,

Galaxy A56 5G

3 ayda bir güvenlik güncellemesi almaya devam eden Samsung modelleri