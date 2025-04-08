Samsung, kullanıcılarının büyük merakla beklediği One UI 7 güncellemesini dün itibarıyla resmen yayımladı. Birçok önemli yenilik getiren güncelleme S21 serisi telefonlar ve sonrası için çıkış yaptı.
Bu da şirketin 2020 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S20 telefonlarına desteğini resmen sonlandırdığı anlamına geliyor.
Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra artık güncelleme almayacak
Şirketin 5 yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra modelleri, 4 yıllık güncelleme desteğiyle çıkış yapmıştı. Ancak şirket, geçen yıl tamamen desteği kesmek yerine bir süre daha 3 aylık güvenlik güncellemesi vermeye devam etmişti.
Ancak One UI 7’nin çıkışıyla S20 serisinin tüm yazılım ve güvenlik güncellemeleri sona ermiş oldu. Son olarak Mart 2025’te güvenlik güncellemesi almışlardı. Artık hiçbir güncelleme alamayacaklar. Eğer siz de bu telefonlardan birine sahipseniz artık yeni bir model almayı düşünmeye başlayabilirsiniz. Ne de olsa güncellemeler telefonunuzun hem güvenli olmasını hem de sorunsuz çalışması için şart. S20 FE modelinin bir süre daha güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.
Aylık güvenlik güncellemesi almaya devam eden Samsung modelleri
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Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra
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Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6,
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Galaxy A56 5G
3 ayda bir güvenlik güncellemesi almaya devam eden Samsung modelleri
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Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G
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Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra
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Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy A23, Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A73 5G
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Galaxy A04, Galaxy A04s, Galaxy A04e, Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy A24, Galaxy A34 5G
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Galaxy A05, Galaxy A05s, Galaxy A15, Galaxy A15 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A35 5G
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Galaxy A06, Galaxy A06 5G, Galaxy A16, Galaxy A16 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A36 5G
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Galaxy C55 5G
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Galaxy M13, Galaxy M13 5G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G, Galaxy M04, Galaxy M14, Galaxy M14 5G, Galaxy M34 5G, Galaxy M44 5G, Galaxy M54 5G, Galaxy M05, Galaxy M15 5G, Galaxy M35 5G, Galaxy M55 5G, Galaxy M55s 5G, Galaxy M06 5G, Galaxy M16 5G
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Galaxy F13, Galaxy F04, Galaxy F14, Galaxy F14 5G, Galaxy F34 5G, Galaxy F54 5G, Galaxy F05, Galaxy F15 5G, Galaxy F55 5G, Galaxy F06 5G, Galaxy F16 5G