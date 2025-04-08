Ulaştırma Bakanı, Türkiye'de kaç kişinin telefon sahibi olduğunu açıkladı. Ayrıca internet kullananların sayısı ve günde ne kadar internette vakit geçirdiğimiz de bellli oldu.

Artık dünyada telefonu olmayan insan sayısı yok denecek kadar az. Telefonlar, hayatımızın kritik bir parçası hâline gelmiş durumda. Peki Türkiye’de kaç kişinin telefonu var. Ulaştırma Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki toplam kaç kişinin telefona sahip olduğunu açıkladı. Buna göre ülkemizde 80,7 milyon civarı kişi cep telefonu kullanıyor. Nüfusun 2025’te 87,6 milyona çıktığını düşündüğümüzde ülkenin %92,1’inin telefon sahibi olduğunu söyleyebiliriz.

İnsanlar, günde 4 saatten fazla telefon üzerinden internette vakit geçiriyor

Toplam kullanıcı sayısı dışında bazı kullanım verilerine dair de bilgiler paylaşıldı. 16 yaş ve üzeri kullanıcılarının %96,9’unun internete erişim için cep telefonlarını kullandığı ifade edildi. Ayrıca telefon kullanılarak internette ne kadar vakit geçirdiğimiz de paylaşıldı.

Bakanlığa göre Türkiye’deki kullanıcılar, günde ortalama olarak 4 saat 4 dakikayı telefonları üzerinden internette geçiriyor. Ülkemizde toplam internette geçirilen süre ise günlük 7 saat 13 dakika. Yani %56,3’ünü mobil kullanım oluşturuyor. Bilgisayar ve tabletlerde geçirilen süre ise 3 saat 9 dakika. Türkiye’deki web trafiğinin %73,1’inin mobilden, %25,5’inin ise bilgisayarlardan geldiği de aktarılmış.

77,3 milyon internet kullanıcısı var

Uraloğlu son olarak Türkiye’de toplam nüfusun %88,3’üne denk gelen 77,3 milyon internet kullanıcısı olduğunu açıkladı. İnternet kullanıcılarının %97,6’sı telefona sahipken %62,8’i bilgisayara sahipmiş.