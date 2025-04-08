iOS 19'un muhtemel tasarımını içerdiği söylenen bir video paylaşıldı. Videoya göre yeni sürüm, büyük değişikliklerle gelebilir.

Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2025 geliştirici konferansında yeni işletim sistemi sürümlerini bizlerle buluşturacak. Tabii ki bunlardan en çok dikkat çeken, iOS 19 olacak. Sürümün, şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemelerinden biri olacağı konuşuluyor.

iOS 19’un Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun işletim sistemi visionOS’ten ilham alacağı iddia ediliyordu. Meraklı bekleyiş sürerken bugün bir gelişme yaşandı. Front Page Tech isimli YouTube kanalı, sürümün konseptini oluşturdu.

iOS 19 böyle gözükebilir

Konsept, paylaşılan bilgilere göre sürümün gerçek görüntülerinden ilham alarak yapılmış. Tabii bunun ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Yine de muhtemel tasarım hakkında bize bir fikir veriyor diyebiliriz.

Sızıntıda ilk dikkat çeken şey, uygulama logolarındaki değişiklikler. Öyle ki eğer bu doğruysa iOS 19’da yuvarlak uygulama logoları görmeye başlayabiliriz. Bu da visionOS’ten ilham alındığının bir göstergesi. O işletim sisteminde de logolar yuvarlaktı.

Bunun dışında bir diğer yenilik uygulamaların altına pil şeklinde bir çubuğun eklenecek olması. Yukarıdan örneğini görebildiğiniz bu çubuk; App Store’dan Apple Music’e, mesajlardan diğer uygulamalara kadar birçok yerde farklı işlevleri yerine getirmek için kullanılabilecek. Normalde bu çubuğun kenarlara yapışık alt kısmı tamamen kaplayan bir yapısı olduğunu görüyorduk.

Render’ların gösterdiği diğer değişikliklere baktığımızda mesajlardaki arama kısmının aşağıya taşındığını görebiliyoruz. Bunun dışında sadece uygulama logolarında değil, işletim sisteminin birçok yerinde daha yuvarlak tasarımlar tercih edilmiş gibi.

Tabii ki bunun bir iddia olduğunu unutmamak gerek. Gerçek olup olmadığı konusunda şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Doğruluğunu 2 ay sonra göreceğiz. Konseptin tamamına aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

iOS 19 için paylaşılan konsept video