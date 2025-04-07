Gemini Live’ın ekran ve kamera paylaşımı özellikleri kullanıma sunuldu ancak ücretsiz erişim sadece üç telefon modeliyle sınırlı.

Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini Live, artık hem telefon ekranınızı hem de çevrenizi “görebilen” yepyeni özellikleriyle karşımızda. Yeni özellikleri i ücretsiz kullanabilmek için ise Pixel 9 serisi, Pixel 9a ya da Galaxy S25 serisinden bir telefona sahip olmak gerekiyor.

Google, Şubat’taki MWC 2025 etkinliğinde Gemini Live’a eklenen canlı video ve ekran paylaşımı özelliklerini ilk kez göstermişti. Şimdi ise bu özellikler, gelen son güncellemeyle birlikte Gemini Advanced abonelerine ve bazı üst seviye Android telefon kullanıcılarına açılmış durumda. Desteklenen cihazlarda, ekranını ya da kameranı yapay zekâya gösterip ona doğal bir şekilde soru sorabiliyorsun.

Yeni özellikleri ile karşımızda

Google, Gemini asistan arayüzüne “Live ile ekran paylaş” adlı yeni bir buton eklediğini açıkladı. Bu buton üzerinden kullanıcıların ekran görüntüsünü yapay zekâ ile paylaşabildiği ve ekrandaki içerikle ilgili anlık yanıt alabildiği belirtildi. Kamera modunu kullanmak isteyenlerin ise arayüzün sol alt köşesinde yer alan kamera simgesine dokunarak canlı video modunu başlatabileceği ifade edildi.

Google, bu yeni özelliklerin nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek de paylaştı:

Dağınık bir dolabı gösterip düzenleme önerileri almak

Çevredeki cihazlarla ilgili sorunlara çözüm bulmak

Alışverişle ilgili kişisel tavsiyeler almak

Yaratıcı projeler için fikir önerileri toplamak

Söz konusu özellikler, yalnızca belirli Android modellerinde veya Gemini Advanced aboneliği kapsamında kullanıma sunuldu. Google, bu tercihin geliştirme süreci ve altyapı maliyetleri nedeniyle yapıldığını ifade etti. Ancak özelliğin tüm kullanıcılara açık olmaması, daha geniş bir kesimin bu deneyimden faydalanmasını engelledi.