Çin'de geliştirilen yapay zekâ aracı Manus, herkese açıldı. Kullanıcılara deneme için 1.000 ücretsiz kredi verildiği açıklandı.

Çinli yapay zekâ aracı Manus, uzun süredir bekleme listesinde yer alanları artık bekletmiyor. Sistem herkese açıldı. iOS ya da Android uygulamasını indirip kayıt olduğunuzda, denemek için 1.000 ücretsiz kredi de veriliyor. Yani “şöyle bir bakayım” diyorsanız, tam zamanı.

Manus, verdiğiniz işi kendi başına halledebilen “ajan tarzı” bir yapıya sahip. Yani siz başka işlerle uğraşırken o arka planda araştırmasını yapıyor, görevini tamamlıyor. Daha önce sınırlı erişime sahip olan Manus, bazı kullanıcılar tarafından kayıt sırasında yaşanan sorunlarla gündeme gelmişti.

Manus, DeepSeek’in yanıtlamadığı konularda sessiz kalmadı

Platforma erişim sağlayan bazı kullanıcılar, sistemin içerik üretiminde herhangi bir sansür uygulayıp uygulamadığını test etti. Kullanıcılar, DeepSeek’in yanıt vermekten kaçındığı konularla ilgili olarak Manus’un herhangi bir filtreleme yapmadığını belirtti. Tiananmen Meydanı protestoları gibi Çin hükümetinin hassas yaklaştığı olaylar hakkında dahi, farklı kaynaklara dayanan ayrıntılı raporlar oluşturduğu ifade edildi.

Manus, yeni kullanıcılarına sunduğu 1.000 krediyle yaklaşık dört sorgu yapılmasına olanak tanıdı. Daha fazla kullanım için ise ücretli abonelik seçeneklerinin devreye girdiği bilgisi paylaşıldı. Starter paketi kapsamında kullanıcıların aylık 39 dolar ödeyerek 3.900 krediye ve aynı anda iki görevi çalıştırma imkanına eriştiği belirtildi. Pro paketinde ise aylık 199 dolar karşılığında 19.000 kredi sunulduğu ve aynı anda beş görevin yürütülebildiği açıklandı. Denemeye platformun resmî internet sitesi üzerinden başlanabiliyor.