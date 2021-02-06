Uygun Fiyatlı ve Adrenalin Dolu 10 Yarış Oyunu [PC]

Need for Speed’in oluşturduğu yarışsever oyuncu kitlesi, yeni nesil yarış oyunlarından beklediğini bazen fiyat bazen de oynanış olarak bulamıyor. Bu yazımızda 40 TL fiyat etiketinin altındaki 10 adet başarılı yarış oyunundan bahsediyoruz.

Need for Speed serisiyle yarış oyunlarının atmosferini soluyan bizler, konu yarış oyunlarından açıldığında adeta birer gurme gibi davranabiliyoruz. Yeni nesille birlikte yarış oyunları simülasyonla bir araya geldi ve böylelikle yarış oyunlarının da espor sektörüne girmesine şahit olduk. Fiyatı 40 TL’yi aşmayan 10 oyunluk bu listemizde simülasyon tecrübesi yaşayabileceğiniz yarış oyunları da mevcut.

Hazırladığımız 10 oyunluk listede ralli, drift ve simülasyon oyunlarının yanı sıra drone kullanarak yarıştığımız Liftoff: FPV Drone Racing adlı bir oyun da yer alıyor. Listenin 40 TL ve altındaki fiyat etiketine sahip oyunlardan hazırlandığını ve her birinin olumlu oylara sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bilgisayar için en iyi ucuz yarış oyunları:

Assetto Corsa

DiRT 4

DiRT Rally 2.0

iRacing

CarX Drift Racing Online

art of rally

Inertial Drift

Project CARS

Liftoff: FPV Drone Racing

Horizon Chase Turbo

Yıllardır eskimeyen Assetto Corsa:

Çıkış yılı: 2014

2014 Geliştirici: Kunos Simulazioni

Kunos Simulazioni Fiyatı: 32 TL

Çıkışının ardından yıllar geçmiş olsa da yarış oyunlarını seven kitle için döneminin baş yapıtlarından biri olan Assetto Corsa, çıkış yaptığı dönemde oynanış ve grafik anlamında fazlasıyla ses getirmişti. Geniş araç yelpazesi ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Assetto Corsa, Steam’de 32 TL’lik fiyat etiketiyle satılıyor.

Ralli tutkunları için DiRT 4:

Çıkış yılı: 2017

2017 Geliştirici: Codemasters

Codemasters Fiyatı: 32 TL

Codemasters tarafından 2017’de oyuncularla buluşturulan DiRT 4, 1998’de başlatılan serinin yeni nesil sayılabilecek oyunlarından biri. Ralli ile simülasyonu bir araya getirmeyi amaçlayan DiRT 4, çıkış yaptığı dönem IGN, Gamespot ve GamesRadar+ gibi şirketlerden son derece yüksek notlar almıştı. DiRT 4’ün Steam’deki satış fiyatı 32 TL.

Daha da zorlu ralli yarışları için DiRT Rally 2.0:

Çıkış yılı: 2019

2019 Geliştirici: Codemasters

Codemasters Fiyatı: 40 TL

Codemasters’ın DiRT adıyla geliştirdiği yedinci oyun olan DiRT Rally 2.0, gerçekçi bir ralli deneyimi arayan oyuncular için biçilmiş kaftan. Mekaniklerine alışana kadar oyunculara zorlu saatler yaşatması mümkün olan DiRT Rally 2.0, grafik anlamında da oldukça tatmin edici. Oyunun Steam’deki satış fiyatı ise 40 TL.

Aylık abonelik sistemine sahip çok oyunculu, gerçekçi simülasyon: iRacing

Çıkış yılı: 2015

2015 Geliştirici: iRacing.com

iRacing.com Fiyatı: 25 TL / Aylık

Satış sistemiyle listemizdeki en farklı oyunlardan biri olan iRacing, aylık abonelik sistemiyle oyuncularla buluşuyor. Tam anlamıyla bir simülasyon olan iRacing, bazı oyunculara göre F1 serisinden de gerçekçi bir deneyim sunuyor. İlk satın alımda aylık 18, 6 aylık 59 ve yıllık 109 TL olan iRacing, ikinci abonelik döneminde aylık 24,99, 6 aylık 99,99 ve yıllık 149,99 TL’lik fiyat etiketlerine sahip oluyor.

Dirft yarışlarını sevenler için CarX Drift Racing Online:

Çıkış yılı: 2017

2017 Geliştirici: CarX Technologies

CarX Technologies Fiyatı: 25 TL

Bilgisayar ortamında drift deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için hem ucuz hem de eğlenceli bir seçenek olan CarX Drift Racing Online, bu deneyimi çevrimiçi şekilde yaşattığı için tam bir fiyat/performans yapımı olarak listemizde yer buluyor. CarX Drift Racing Online, 10’dan fazla DLC pakete sahip ve Steam’de 25 TL’den satılıyor.

Son yılların en başarılı yapımlarından olan art of rally:

Çıkış yılı: 2020

2020 Geliştirici: Funselektor Labs Inc.

Funselektor Labs Inc. Fiyatı: 40 TL

İlgi çekici grafikleri ve başarılı atmosferiyle oyuncuların ilgisini çeken art of rally, 2020’de çıkış yapmış olan en başarılı yarış oyunlarından biri. İçerisinde 50’den fazla ikonik otomobil barındıran art of rally, yeni nesil oyunlarda görmeye alıştığımız fotoğraf modu özelliğini de başarılı bir şekilde sunuyor. Oyunun Steam’deki satış fiyatı ise 40 TL.

İkonik bir görsel kaliteye sahip olan Inertial Drift:

Çıkış yılı: 2020

2020 Geliştirici: Level 91 Entertainment

Level 91 Entertainment Fiyatı: 32 TL

2020’nin yarış oyunları kategorisinde başarılı bir çıkış yakalayan Inertial Drift, art of rally’de olduğu gibi ikonik bir görsellik vadediyor. IGN’ın 10 üzerinden 9 puan verdiği Inertial Drift, retro atmosferde yarış deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için oldukça iyi bir seçenek. Oyunun Steam’deki fiyatı ise 32 TL.

Simülasyon seviyesinde bir deneyim için Project CARS:

Çıkış yılı: 2015

2015 Geliştirici: Slightly Mad Studios

Slightly Mad Studios Fiyatı: 32 TL

Serinin ilk oyunu olan Project CARS, grafik anlamında doyum noktasına ulaşmak isteyen yarışseverler için biçilmiş kaftan. Oyunculara simülasyon deneyimi vadeden Project CARS, serinin ilk oyunu olmasına rağmen beklenileni veriyor. 2015’te çıkış yapmış olan oyunun Steam’deki satış fiyatı ise 32 TL.

Arabalarla değil, drone'lar ile yarışmak: Liftoff: FPV Drone Racing

Çıkış yılı: 2018

2018 Geliştirici: LuGus Studios

LuGus Studios Fiyatı: 31 TL

Listemizin en farklı yapımı olan Liftoff: FPV Drone Racing, oyunculara yarış deneyimini otomobillerde değil drone’larda yaşatıyor. Geliştirici LuGus Studios tarafından “Drone Simülasyonu” olarak tanıtılan Liftoff, birçok kişiselleştirme seçeneği barındırıyor. Oyunun Steam’deki satış fiyatı 31 TL.

90'ların havasını sonuna kadar yaşamak için Horizon Chase Turbo:

Çıkış yılı: 2018

2018 Geliştirici: Aquiris Game Studio

Aquiris Game Studio Fiyatı: 32 TL

Eski tarz yarış oyunlarına ilgisi olan oyuncular için Aquiris Game Studio tarafından geliştirilen Horizon Chase Turbo, 2018’de oyuncularla buluştu. PC’nin yanı sıra PlayStation, Nintendo Switch ve Xbox’ta da satılan Horizon Chase Turbo, çocukluğunu 90’lı yıllarda yaşamış olan oyunseverler için oldukça eğlenceli bir opsiyon. Oyunun Steam’deki satış fiyatı ise 32 TL.

Listemizde yer almayan ancak son derece başarılı birçok yarış oyunu piyasada yer alıyor olsa da listemizin ucuzluğa yönelik olmasından dolayı 40 TL bandının altındaki oyunlardan derledik. Bu tip listelerin devamı için bizi takip etmeyi unutmayın!