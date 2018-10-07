En Mutlu Çalışanlara Sahip 25 Şirket

Şirketten şirkete çalışanlara davranış şekilleri değişebiliyor. Çalışanlarını umursamayan şirketler olduğu gibi çalışanlarına kendilerinden çok değer veren şirketler de bulunmakta.

Çalışma çevresinde mutluluğu kim istemez ki. Mükemmeliyetçi iseniz elbette hiçbir iş size uygun gelmeyecektir. Kendinize uygun bir çalışma alanı seçmeniz ise sizin için en iyisi olacaktır. Comparably'nin ABD'de 500'den fazla çalışan ile yaptığı anket çalışması sonucunda, hangi şirketlerin daha mutlu çalışanlara sahip olduğu tespit edildi. Yapılan ankette iş ortamının nasıl olduğuna dair onlarca soru bulunmaktaydı.

25. Nvidia

Nvidia en büyük çaplı ekran aygıtı (ekran kartı) üreticisi olarak tanınmakta.

"Beni en çok mutlu eden şey; çalışma arkadaşlarımın samimiyeti, yapay zeka teknolojisini öğrenmek ve diğer insanlara daha keyifli zaman geçirebilmelerinde katkıda bulunmak." -Nvidia çalışanı

24. Axon

Axon Arizona merkezli, hukuk alanı için ürünler üreten bir kuruluş.

"Gerçekten zeki insanlarla çalışmak ve sosyalleşmek, burayla ilgili en sevdiğim şey." -Axon çalışanı

23. Adobe

Adobe, California'da bulunan gelmiş geçmiş en köklü yazılım şirketlerinden birisi. Muazzam başarılarına örnek vermek gerekirse; Flash Player, Photoshop, Acrobat Reader.

"Fantastik bir şirketin içerisinde ve çalışanlarıyla aynı ortamda bulunmak benim için muazzam bir şey. Herkes işini yaparken çok eğlenmekte. Çalışma saatlerimi esnek bir şekilde ayarlayabilmem ise beni en çok mutlu eden şeyler arasında." -Adobe çalışanı

22. Red Bull

California'daki ana ofisleriyle beraber Red Bull, bir enerji içeceği üreticisi.

"Kuzey Amerika'daki en iyi şirkette çalışmak beni en mutlu eden şey. Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlamıyoruz." -Red Bull çalışanı

21. Workfront

Workfront, işinizi internet üzerinden yürütmenizi sağlayan bir yazılım şirketi.

"Workfront'u seviyorum. İş yerinde kendimi tam olarak hissedebiliyorum ve bunun yanında iyi bir de maaş alıyorum. Aynı zamanda, şirket adına büyük işler yapabileceğimi düşünüyorum." -Workfront çalışanı

20. International Flavors & Fragrances

International Flavors & Fragrances, koku ve tatlandırıcı üretimi üzerine kurulmuş bir şirket.

"Beni çalışma ortamımda en çok motive eden şey, yanımdaki herkesin işlerine sarılması." -Flavors & Fragrances çalışanı

19. Golden Hippo Media

California merkezli Golden Hippo Media, estetik ürünleri üreten bir pazarlama şirketi.

"Çalışma ortamı çok neşeli ve ara verdiğiniz zaman daha da eğlenmenizi sağlayan bir çok aktivite mevcut. Tamamen dopdolu bir mutfak, yoga dersleri, eğitmenli meditasyon dersleri, fitness salonu bunlardan sadece birkaçı." -Golden Hippo Media çalışanı

18. eBay

eBay San Jose merkezli bir e-Ticaret sitesi.

"Burada herkes her duruma pozitif olarak yaklaşıyor, eBay dışında bir yerde çalıştığımı düşünemiyorum." -eBay çalışanı

17. Blizzard

California merkezli olan Blizzard, eğlence amaçlı bir yazılım ve oyun şirketi.

"Çok üst kalitede ürünler üretiyoruz ve iş yeri hiç de bir iş yerine benzemiyor. Devasa bir kampüsümüz var ve bu kampüste arayacağınız her şeye sahipsiniz. Üstünüzden büyük bir yükü alıyor." -Blizzard çalışanı

16. Facebook

Facebook, California Menlo Park merkezli bir sosyal paylaşım sitesi.

"Şirkette çalışan herkes çok samimi. Çevremiz çok sağlıklı ve rahat. Çalışanlar arasında çok samimi ve güçlü bir bağ bulunuyor. Hepimiz bir diğerimize saygı ve arkadaş çerçevesinde yaklaşıyoruz." -Facebook çalışanı

15. Fanatics

Fanatics, Florida merkezli bir e-spor şirketi.

"Herkes işe gitmek için çok hevesli. Buradaki herkes daha iyi bir takım olmaya, çalışma ortamını daha da iyileştirmeye dikkat ediyor." -Fanatics çalışanı

14. Pegasystems

Pegasystems, Cambridge, Massachusetts merkezli bir yazılım şirketi.

"Beni en çok mutlu eden şey, şirketimizin yazılım sektörüne yol göstermesi. Daha önce hiç buradaki gibi işlerini %100 yapan kişilerle beraber çalışmamıştım." -Pegasystems çalışanı

13. T-Mobile

T-Mobile, Bellevue, Washington merkezli bir operatör şirketi.

"Burada çalışmayı seviyorum çünkü insanlar çok neşeli ve modları çok yüksek. Magenta sadece bir renk değil aynı zamanda bizi çok mutlu eden bir fiil. Kısaca bizi biz yapan şey." -T-Mobile çalışanı

12. Insight Global

Insight Global, Atlanta kuruluşlu ve merkezli bir bilişim teknolojileri çözümü firması.

"Burada çalışanların neşesi ve birbirine desteği beni en çok mutlu eden şey. Buradaki herkes herkesin kariyerine çok önem veriyor. Bir yardıma ihtiyacınız olduğunda kendi işlerini bırakıp size yardım ediyorlar." -Insight Global çalışanı

11. Nevro

Nevro, Redwood City, California merkezli bir sağlık sektörü cihazları üreticisi.

"Herkes zeki, yardımsever ve neşeli. İnsanlar burada yaptığımız işe önem veriyor, en basit işlere bile profesyonelce yaklaşıyorlar." -Nevro çalışanı

10. Starbucks

Starbucks, Seattle merkezli uluslararası bir kahve şirketi.

"Starbucks, kültürü işe yansıtmaya izin veriyor ve bunu destekliyor. Başka hiçbir şirkette şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. İnsanları oldukları gibi kabul ediyorlar." -Starbucks çalışanı

9.LinkedIn

LinkedIn, Sunnyvale, California merkezli, profesyonel bir internet ağı kuruluşu.

"Beni en çok motive eden şey iş arkadaşlarım ve dünyayı değiştirdiğimizi biliyor oluşum. Bunlara ek olarak çok iyi bir maaş alıyoruz ve yemeklerimiz gurmeler tarafından hazırlanıyor. Pozitif ortamdan dolayı da zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz." -LinkedIn çalışanı

8. IntUit

IntUit, Mountain View, California merkezli bir hesap yazılımları üreticisi.

"Burada çalıştığım insanlar muhteşem. En büyük mottomuz 'bütün benliğimizle' işe gelmek. Çalışanlar sürekli etkinliklerle mutlu edilerek işe motive ediliyor." -IntUit çalışanı

7. LogMeIn

LogMeIn, Boston merkezli bir bulut yazılımı şirketi.

"Başımızdaki ekip bizi sürekli, şirketin durumu ve gelecek hedeflerimiz konusunda bilgilendiriyor. Bu bizim motivasyonumuzu aşırı derecede yükseltiyor. Aynı zamanda buradaki herkes çok arkadaş canlısı." -LogMeIn çalışanı

6. UiPath

UiPath, New York merkezli, Bucharest kuruluşlu bir yazılım şirketi.

"Beni işte iken en çok mutlu eden şey, aramızda bir yarış hissiyatının olması. Biz çok hızlı büyüyen bir şirketiz. Liderlerimizin şirketle ilgili her şeyi bize aktarması ise motivasyonumuzu ve şirkete güvenimizi yüksek tutuyor." -UiPath çalışanı

5. Salesforce

Salesforce, San Francisco merkezli, bulut yazılımcılığı yapan bir şirket.

"İşimi çok seviyorum. Kendimi başka bir yerde çalışırken hayal bile edemiyorum. Burada iken yaptığım her şeyle dünyada birilerinin fikirlerini değiştirdiğimi düşünüyorum." -Salesforce çalışanı

4. Delta Havayolları

Delta, Atlanta merkezli bir havayolu şirketi.

"Delta, net kazancı bütün çalışanlara orantılı olarak dağıtmakta ki bu, şirketi hem sevmemizi hem de şirkete güvenmemizi sağlayan başlıca şey. Biz ciddi anlamda bir aile gibiyiz. Herkes birbirini tanır ve sever hatta günlük hayatta da birbirine yardım eder." -Delta çalışanı

3. Google

Google. Mountain View, California merkezli bir teknoloji devi.

"Google benim için ikinci bir ev gibi. Burada bulup başka yerde bulamayacağınız tonla şey var. İşe girmek hiç de kolay değil ancak bir kere girdiniz mi, mükemmel iş ortamı, mükemmel çalışma arkadaşları ve mükemmel hayat standartlarına sahip oluyorsunuz." -Google çalışanı

2. Netflix

Netflix, Los Gatos, California merkezli bir medya dağıtım şirketi.

"İşimle ilgili en sevdiğim şey, dünyanın dört bir yanındaki kültürlerden insanları bir araya getiriyor oluşumuz. Netflix bize ciddi anlamda iyi bir maaş veriyor. Takımım ve kültürlerimiz bizi işe sıkı sıkıya bağlayan şeyler." -Netflix çalışanı

1. HubSpot

HubSpot, Cambridge, Massachusetts merkezli bir pazarlama şirketi.

"İnanıyorum ki şirketimizin ilk olarak önemsediği kişiler çalışanları değil müşteriler. Müşterileri ön planda tutmak hem şirketin yararına, hem de bizim yararımıza oluyor. Müdürlerimin benim başarımla ilgilendiğini görmek ise beni oldukça mutlu ediyor." -HubSpot çalışanı

Günümüzde sayısız şirket bulunmakta ancak bunlardan çok azının çalışanlarına ciddi anlamda önem verdiğini söyleyebiliriz. Bunu gidermek için şirketin yönetimlerine itirazlar yapılsa da ne yazık ki genellikle tek yapılan bu itirazları geçiştirmek oluyor. Bu yazımızda ise size, çalışanlarının çalışırken en çok mutlu olduğu 25 şirketi listeledik.