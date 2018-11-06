Enerji İçecekleri Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Yapılan son araştırmalara göre enerji içecekleri sanıldığı kadar masum değil.

Yeni bir araştırma yalnızca bir adet enerji içeceği içmenin bile 90 dakika içerisinde kalp krizlerinin ve inmelerin riskini arttırabileceğini buldu. Araştırmacılar bu tip içeceklerin damarları daralttığını ve hayati organlara kan akışını engellediğini belirttiler.

Daha önceki araştırmalar enerji içecekleri ve mide, sinir sistemi ve kalp arasında bağlantılar bulmuş olsalar da Texas Üniversitesi’nde yapılan yeni araştırmaların sonucunda kalp krizi riski açıkça ortaya kondu.

Araştırmacılar McGovern Sağlık Okulu’ndaki 44 öğrenciyi incelediler. Tüm katılımcılar 20’li yaşlarında, sigara içmeyen sağlıklı bireyler olarak sınıflandırıldılar.

Damarların üstündeki hücre katmanı olan endotelyumun işlevini test eden araştırmacılar, görülen işlevsizliğin arterler tamamen açılamadığı için kalp krizinin bir belirtisi olabileceğini buldular.

Katılımcıların endotelyal işlevleri her biri 700 ml enerji içeceği içmeden önce ve içtikten sonra test edildi. Bu süreçte damarların iç çapının ortalama yarı yarıya düştüğü gözlemlendi.

McGovern Okulu’nda profesör olan Dr. John Higgins şunları söyledi: “Enerji içecekleri gittikçe yaygınlaşıyor. Bu nedenle bu içeceklerin etkisinin araştırılması ve varsa sağlığı tehdit etmeyecek miktardaki oranını bulunması önemlidir.”

Daha önceki araştırmalarda enerji içeceklerinin gençler üzerindeki etkileri araştırılmıştı.

Bir araştırmada araştırmacılar 12 ila 24 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 55’i içeceği içtikten sonra kusma, göğüs sıkışması hatta inme gibi rahatsızlıklarla karşılaştıklarını belirttiler.

Araştırmanın başyazarı Profesör David Hammond “Bu zamana kadarki birçok risk değerlendirmesi enerji içeceklerin sağlık üzerindeki zararlarını bulmak için kahveyi referans almıştı ancak bu ürünlerin daha büyük riskler teşkil ettiği gayet açık” açıklamasında bulundu.

Sağlıksız beslenme ile ilgili birçok konuda araştırmalar, dersler ve konuşmalar veren dünyaca ünlü şef Jamie Oliver da bu konuya fazlasıyla ilgili. Kendisinin enerji içeceklerinin çocuklara yasaklanması hakkında bir kampanya düzenlediği de biliniyor.

Bu yılın başlarında Oliver “Çocuklar ve enerji içecekleri hakkında devasa bir problemimiz var” açıklamasında bulunmuştu. Açıklamasında Jamie Oliver şu sözleri sarf etti:

“Birçok çocuk kahvaltı yapmak yerine enerji içeceği içiyor. Ülkenin her yerinden öğretmenler enerji içeceklerinin içeriğindeki uyarıcı maddeler sebebiyle derslerinin nasıl etkilendiğini bana söylediler. Enerji içeceği endüstrileri hiçbir zaman bu içeceklerin çocuklara uygun olduğunu söylemedi. Dahası, üzerlerinde ‘çocuklara önerilmez’ ibaresi bile bulunuyor! Bu ürünlerin çocuklara satışı acilen durdurulmalı.”