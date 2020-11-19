Instagram üzerinden yeni açıklamalarda bulunan Enes Batur, Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu Exxen için 3-4 proje üstünde çalıştıklarını açıkladı. Şu an için projelerin detayları hakkında ise bilgi bulunmuyor.

Dün YouTube kanalının 8. kuruluş yıldönümünü kutlayan Enes Batur, Instagram hesabından paylaşmış olduğu bir hikaye ile yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu ve Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu dijital yayın platformu Exxen için hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı.

Sektörden isimler tarafından daha öncelerde yapılan açıklamalarda Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı’nın Exxen’de yayınlanacak çeşitli projelerde yer alacağını zaten öğrenmişti. Şimdi ise Exxen’de içeriği bulunacak YouTuber’lar listesine Enes Batur da eklendi.

Enes Batur: Exxen için sürpriz 3-4 proje yapıyoruz

“Sıradaki hedeflerimiz” başlıklı hikayesinde Ayaz adlı yeni bir şarkı/klip yayınlayacağını ve yeni bir ekip kuracağını duyuran Enes Batur, son olarak ise Exxen için 3-4 sürpriz proje üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tahmin edebileceğiniz üzere söz konusu projeler ile ilgili henüz detay bilgiler bulunmuyor.

Bu yıl içinde Netflix’te yayınlanan ve çoğunluğunu YouTuber’ların oluşturduğu Exatlon ile dijital yayın dünyasına resmen giriş yapan Acun Ilıcalı, Exxen ile ise kendi dijital platformunu duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Exxen ile ilgili yeni bir duyuru daha yapan Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya’nın YouTube Trendler’de zirveye oynayan programı Konuşanlar’ın Exxen’e geleceğini açıklamıştı.