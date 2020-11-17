Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalara göre Hasan Can Kaya'nın popüler komedi programı Konuşanlar, dijital yayın platformu Exxen'de olacak. Programın formatında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Türk televizyon sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Acun llıcalı, Instagram hesabı üzerinden önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Yeni bir hikaye paylaşan Acun Ilıcalı, komedyen Hasan Can Kaya’nın pandemi döneminde yayınlanmaya başlanan ve kısa sürede YouTube trendlerde zirveye oynayan talk show programı Konuşanlar’ın yeni dijital yayın platformu Exxen’e geleceğini duyurdu.

llıcalı, Konuşanlar’ın Exxen’de ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ya da formatta herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. Yine de YouTube’da neredeyse her bölümü milyonlar tarafından izlenen Konuşanlar’ın Exxen’in kullanıcı kitlesini genişletmede etkili içeriklerden biri olacağını tahmin etmek zor değil.

Konuşanlar, pandemi döneminin en popüler komedi programlarından biri oldu

Konuşanlar programı adını, listede “yaramazlık” yapanların isminin yazıldığı konuşanlar listesinden alıyor. İki bölümden oluşan programın ilk bölümünde sunucu Hasan Can Kaya, izleyiciler ile birebir diyalog kurarak bir “konuşanlar” listesi oluşturuyor.

Programın ikinci bölümünde konuşanlar sahneye çıkıyor ve kendilerine yöneltilen sorularla ilgili hikayelerini anlatıyorlar. Hikayeleriyle seyirciden reaksiyon almayı başaran ‘konuşanlar’, isimlerinin yanına bir çarpı alıyorlar ve program sonunda en fazla çarpı alan konuşan, konser bileti kazanıyor.