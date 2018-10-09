Türkiye Cumhuriyeti​ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladığı sırada yeni bir web sitesi devreye sokuldu.

Bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Berat Albayrak'ın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklamaya başladığı basın toplantısı esnasında Bakanlık tarafından tasarlanan yeni web sitesi de yayın hayatına başladı.

8 Ekim'de düzenlenmiş ve siteye eklenmiş haberler olduğunu da hesaba katarsak, sitenin daha önceden planlanarak ve gelişitirilerek bugün hayata geçtiğini söyleyebiliriz. Eğer ki siz de bakanlık tarafından hazırlanan siteye bir göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Oldukça minimal bir tasarıma sahip olan sitenin birçok sekmesi şu an çalışmıyor. Sadece yukarıda linkini paylaştığımız 'Haberler' bölümü aktif durumda. Önümüzdeki süreçte sitenin ekonomik krizle ve bunun nasıl aşılacağı ile ilgili bilgilendirici içeriklerle dolması bekleniyor.