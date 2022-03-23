Endüstri ve Verimlilik Kulübü, Farklı Kültürleri Buluşturdu

Eskişehir’de yaşayan yabancı uyruklu öğrencileri bir araya getirerek kültürleri bir araya getirmeyi hedefleyen Endüstri ve Verimlilik Kulübü, bu yıl da pek çok öğrenciyi bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi sağlamış oldu.

Farklı kültürleri bir araya getiren Endüstri Verimlilik Kulübü (EVK), Eskişehir’de okuyan yabancı öğrencileri “Beyond The Borders” etkinliği ile bir araya topladı.

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, hazırladıkları sunumlarla örf ve adetlerini anlatarak yüzlerce insana kendi ülkelerini tanıttılar. Rengarenk ülke bayrakları ve çeşitli dillerdeki konuşmacılarla Eskişehirlilerin ilgisini çeken bu organizasyon, her sene düzenli olarak devam ediyor.

“Etkinlik sonrasında öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimi devam ediyor”

Geçen sene pandemiden dolayı çevrimiçi olarak düzenlenen Beyond The Borders etkinliğinin, Cambridge Üniversitesi Mühendislik Kulübü ile ortaklaşa yapıldığından bahseden Endüstri Verimlilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hazal Kütküt, “Her yıl devam ettirdiğimiz bu etkinlik, 2022’de de yabancı öğrencilerin katılımıyla tekrardan renkli görüntülere sahne oldu” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Hacılar ise Eskişehir’de okuyan tüm yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin kültürlerini tanıtmalarına şans verdiklerini anlattı. “Önceki yıllardan da gördüğümüz üzere; burada tanışan insanlar, etkinlik sonrasında da etkileşimlerini sürdürüyorlar. Yani amacına hizmet eden bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. EVK ailesi, Eskişehir’de köklü ve gelişmiş bir ekiptir. Elimizden geldiğince bu tarz etkinlikleri devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.