Epic Games, Ryzen İşlemcilerin Sıcaklığını Artırıyor

Verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncular arasındaki popülerliğini bir hayli artıran Epic Games ile ilgili tatsız bir gelişme yaşandı. Epic Games başlatıcısının Ryzen işlemcilerin sıcaklığını artırdığı tespit edildi.

Epic Games Store, oyunculara verdiği ücretsiz oyunlarla adını duyurmayı başarmıştı ki şu sıralarda da 1 Ocak'a kadar her gün bir adet ücretsiz oyun dağıtıyor. Ancak görünüşe göre her şey göründüğü kadar kusursuz değil.

Hot Hardware'de yer alan habere göre Epic Games'in başlatıcısı ya kötü tasarımından ya topladığı verilerden ya da her ikisinin etkisiyle birlikte arka planda oldukça ağır bir iş yükü talep ediyor. Bunu da bir Reddit kullanıcısı fark ediyor.

Epic Games başlatıcısı, Ryzen işlemcilerin ısınmasına sebep oluyor

"Neoncarbon" isimli bir Reddit kullanıcısı, AMD Ryzen 7 5800X işlemcisinin sıcaklığının Epic Games başlatıcısını kapattığında 50 dereceden 37 dereceye düştüğünü fark ediyor. İşin ilginç yanı ise Steam veya GOG gibi diğer oyun mağazalarının başlatıcılarında böyle bir durum yaşanmıyor.

Neoncarbon isimli bu kullanıcının AMD subreddit'inde açtığı bu konuya birçok yorum geliyor ve birçok kullanıcı, benzer bir durumu deneyimlediklerinden bahsediyor. Hot Hardware, GeForce RTX 3080 ekran kartlı, sıvı soğutmaya sahip AMD Ryzen 9 5950X işlemcili donanımlarında bu iddiayı test ediyorlar.

(Epic Games çalışır durumdayken Ryzen 9 5950X işlemci sıcaklığı)

Yapılan test sonucunda yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi sıvı soğutmalı Ryzen 9 5950X işlemcinin sıcaklığı, Epic Games'in başlatıcısı çalışırken 52,44 dereceye çıkıyor. İşin ilginç olan bir diğer yanı ise CPU'nun sadece %1,8'ini kullanıyor olmasıydı.

(Epic Games'in işlemci kullanım oranı)

Daha sonra görev yöneticisinden CPU çekirdek kullanımına bakılıyor ve Epic Games'in arkada bir oyun dâhi güncellemediği, tamamen boş bir şekilde arka planda çalıştığı durumlarda da çekirdekleri kullandığı fark ediliyor. Yukarıdaki görselden çekirdek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Steam ve GOG gibi mağazaların başlatıcılarında bu durum yaşanmazken Epic Games'te neden böyle bir durumun yaşandığını anlamak için bir araştırma gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmada Epic Games başlatıldığında, 5 farklı işlemle birlikte çalıştığı görülüyor. Ücretsiz bir ağ trafik monitörü olan Glasswire açıldığında Epic Games ve ona bağlı işlemlerin, 22 farklı sunucuya düzenli aralıklarla veri gönderdiği fark ediliyor.

Bir saatin sonunda Epic Games'in bazı sunuculara 514 KB veri gönderdiği ortaya çıkıyor. Bu, aynı süre boyunca arka planda çalışan Steam ve NVIDIA GeForce Experience'a göre 14 kat daha fazla. Ryzen işlemci kullanan okuyucularımız, siz Epic Games'i çalıştırdığınızda işlemcinizde böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Daha önce test etmediyseniz buradaki haberimizde bahsettiğimiz sıcaklık ölçen programlardan bir tanesini indirip test edebilirsiniz.