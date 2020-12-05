AMD'nin Zen 3 çekirdek mimarisine sahip yeni CPU'su Ryzen 9 5900HX, Geekbench'te ortaya çıktı. Yonga, tek çekirdekte 1.423 puan alırken çoklu çekirdekte ise 6.912 puan almayı başardı.

Birkaç gün önce AMD Ryzen 7 5800 H CPU'sunu ortaya çıkaran APISAK (@TUM_APISAK) isimli Twitter kullanıcısı, bu sefer de Cezanne-H ailesinin en hızlı yongası olan Ryzen 9 5900HX'i ortaya çıkardı.

AMD'nin yeni Ryzen 9 5900 HX yongası, Geekbench'te tespit edildi. Cezanne-H ailesinin en hızlı yongası olan bu CPU'nun CES 2021'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) tanıtılacağı tahmin ediliyor.

AMD Ryzen 9 5900HX, Geekbench sonuçları

Zen 3 çekirdek mimarisi üstüne geliştirilen Ryzen 9 5900HX, direkt olarak Intel'in üst segment işlemcisi Tiger Lake-H ailesiyle bir rekabete girecek. Ayrıca Intel'in Tiger Lake-H işlemcilerini de 2021'in ilk yarısında kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Peki, AMD'nin yeni yongasının ortaya çıkan özellikleri neler? İlk olarak Ryzen 9 5900HX, 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip. Yonga, 3,30 GHz saat hızına sahip ve 4.60 GHz hıza kadar da çıkabiliyor. CPU'da 16 MB L3 ön bellek ve 4 MB L2 ön bellek yer alıyor.

Wccftech'te yer alan habere göre çekirdekler, ortalama 4,5 GHZ saat hızında çalışıyor. Yonganın test edildiği ASUS ROG Zephyrus GX551QS dizüstü bilgisayarın da CES 2021'de tanıtılması bekleniyor. Ayrıca HX serisinin, kullanıcılarının hız aşırtması yapmasına izin verecek ilk Zen mimarili AMD dizüstü bilgisayar CPU'su olacağına dair bilgiler de bulunuyor.

Peki, AMD'nin yeni yongası Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi? AMD Ryzen 9 5900HX, tek çekirdekte 1.423 puan; çoklu çekirdekte ise 6.912 puan aldı. Rakibi Intel i7-10750H, sırasıyla 1.148 ve 5.537 puan almıştı. Önceli Ryzen 9 4900HS ise sırasıyla 1.092 ve 7.071 puan almayı başarmıştı.