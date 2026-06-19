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Oyuncuların İstediği Oldu: Epic Games Store Yıllar Sonra Baştan Aşağı Yenileniyor!

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Birçoğumuzun yalnızca ücretsiz oyunları almak için kullandığı Epic Games Store, kapsamlı bir dönüşüm geçirmeye hazırlanıyor.

Oyuncuların İstediği Oldu: Epic Games Store Yıllar Sonra Baştan Aşağı Yenileniyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kabul edelim, Epic Games Store bugüne kadar ücretsiz dağıttığı oyunlar olmasa çoğumuzun bilgisayarına pek uğramazdı. Arayüzün hantallığı ve özellik eksikliği hepimizin malumuydu ancak şirket, bu "ikinci planda kalma" kaderini tamamen değiştirmeye kararlı.

Şirketin sızan yol haritasına göre Epic Games Store ve uygulaması kelimenin tam anlamıyla "baştan aşağıya" yeniden inşa ediliyor.

Yıllardır beklenen özellikler sonunda geliyor

Yeni ortaya çıkan detaylara göre yakında platforma eklenecek bazı özellikler şunlar:

  • Yazılı Kullanıcı İncelemeleri ve Oyuncu Profilleri: Artık bir oyunu gömmek ya da övmek için başka sitelere kaçmanıza gerek kalmayacak.
  • Topluluk Sayfaları: Tıpkı Steam forumları gibi oyuncuların sosyalleşebileceği ve tartışabileceği alanlar geliyor.
  • Evrensel Kontrolcü Desteği: Kontrolcüyü bilgisayara bağlarken yaşanan o sinir bozucu uyumluluk sorunları tarih oluyor.
  • Bölgeler Arası Hediyeleşme: Farklı ülkelerdeki arkadaşlarınıza oyun alıp jest yapmanın önü açılıyor.

Ayrıca arama motoru iyileştirilecek, kütüphane yönetimi kolaylaşacak ve o can sıkan bildirim kirliliği son bulacak.

Bu yeni güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok ama şu anda test edildiğini söyleyebiliriz.

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