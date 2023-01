Epic Games'in oyunculara sunacağı ücretsiz oyunlar hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan bilgilere göre Epic Games, üç sevilen GTA oyununun remaster versiyonlarını içeren GTA: Trilogy Definitive Edition'ı ya ücretsiz olarak hediye edecek ya da yüzde 50 indirimli olarak satışa sunacak.

2018 yılının sonunda “Steam’e rakip olma hedefiyle” piyasaya sürülen ve oyuncularla buluştuğu ilk dönemden bu yana neredeyse her hafta en az 1 adet ücretsiz oyunla istikrarlı bir şekilde kullanıcı kazanan Epic Games Store, kağıt üstünde kullanıcı sayısını ciddi şekilde artırmayı başarmış olsa da bir noktada insanların alışveriş yaptığı bir oyun platformundan ücretsiz oyun dağıtan platforma evrildi. Ancak şirket, bu durumdan pek de şikayetçi değilmiş gibi görünüyor.

Epic Games, oyuncuları alışverişe teşvik etme noktasında Steam'le başa baş bir rekabete girişemese de 'ücretsiz oyun' politikasından vazgeçmedi ve hem küçük ve bağımsız geliştiricilerin oyunlarını hem de AAA yapımları oyunculara ücretsiz şekilde hediye etmeye devam etti. Hatta öyle ki kimi zaman çok GTA V ve Death Stranding gibi on milyonlara hitap eden oyunlar hediye edildi ve yoğun ilgiden Epic Games’in sunucuları bile çöktü.

Grand Theft Auto: The Trilogy, ücretsiz de olabilir yarı yarıya indirimli de...

Geçtiğimiz hafta paylaşılan sızıntılar, Epic Games'in bu hafta Epistory isimli oyunu ücretsiz vereceğini öne sürüyordu. Ancak Reddit, 4Chan gibi platformlarda Epic Games Store kodları referans gösterilerek ortaya atılan iddialarda 19 Ocak'ta Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition’ın ücretsiz olacağı öne sürüldü.

Daha önce pek çok ücretsiz oyun kampanyasını isabetli bir şekilde önceden sızdırmış olan Billbil-kun adlı Twitter kullanıcısının ise bu noktada farklı bir iddiası bulunuyor. "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 19 Ocak 19.00'da Epic Games Store'da yayınlanacak. İlk hafta %50 indirimle satışta olacak" diyen Billbil-kun, GTA The Trilogy'nin Epic Games'e geleceğini doğrulasa da ücretsiz değil indirimli olacağını öne sürdü.

Tamam da kim haklı? GTA The Trilogy gerçekten ücretsiz olabilir mi?

Elbetteki perşembe günü, saat 19.00'da Epic Games Store'u açmadan bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Her şeyden önce Epic Games, daha önce GTA V, Death Stranding gibi dev yapımları hediye ederek AAA oyunları ücretsiz verebileceğini edebileceğini göstermişti. Ayrıca 19 Ocak gününün, Epic Games'in ücretsiz oyun günü olan 'perşembeye' denk gelmesi, ücretsiz gelebileceği konusunda umutlandıran bir başka detay.

Bununla birlikte Rockstar, kısa süre önce Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ı PC oyuncularının en popüler platformu Steam'da satıştan kaldırmıştı ve oyuncular, GTA remasterlara şu anda sadece Rockstar'ın kendi sitesi üzerinden ulaşabiliyorlar. Dolayısı ile Epic Games, şu anda GTA The Trilogy'yi indirimli olarak satışa sunsa dahi muhtemelen oyunu Rockstar'ın sitesinden almak istemeyen ya da almak için indirim bekleyen büyük bir oyuncu kitlesinin ilgisini çekmeyi başaracaktır. Bu koşullarda da oyunu ücretsiz vermek yerine indirimli olarak satışa sunmak, Epic Games açısından 'maddi olarak' daha mantıklı bir karar gibi duruyor.