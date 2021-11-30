GTA: The Trilogy'ye Beklenen Büyük Güncelleme Geldi

Oynayanların sinirini bozan GTA: The Trilogy'ye yeni ve büyük bir güncelleme geldi. Yeni güncellemeyle birlikte üç oyun da dalga konusu olan hatalarından arındı.

Oyun sektörünün bu yılki belki de en büyük fiyaskosu olan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, yarattığı heyecanın ardından oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Bunun sebebi ise oyunda müthiş gelişmeler olmamasının yanı sıra oyunu oynanılmaz kılan hatalardı. Herkesin 50 kere bitirdiği bu 3 oyuna bir dünya para verdikten sonra oyunu oynayamayan oyuncular, orijinal üçlemeden bile soğuyacak konuma geldi.

Çıkıştan hemen sonra tepkilerin altında boğulan Rockstar Games, yaptığı açıklamayla hataların en yakın zamanda giderileceğinin sözünü vererek özür dilemişti. Durumu düzeltmek için kolları sıvayan şirket, bugün birçok hatayı düzeltecek ilk büyük güncellemeyi yayınladı.

Üç oyunda da onlarca düzeltme yapıldı

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition için bugün yayınlanan güncelleme, bu ay ‘meme’lere konu olan birçok hatayı giderdi. Bunlardan biri göz kanatan yağmur efektiydi. Ayrıca yenilemenin ‘y’sini görmeyi bırakın, resmen mahvedilmiş bazı dokular onarıldı. Oynayışı bozan birkaç düzeltmenin de yanı sıra, bazı yazım hataları düzeltildi.

Yapılan doku düzeltmelerinden biri, CJ’in araç sürerkenki korkunç suratına da el attı (bu hatayı yukarıdaki videoda görebilirsiniz). Çeşitli stabilite onarımlarının yapıldığı ve bir de sinematik kamera modunun eklendiği güncelleme; PS4, PS5, Xbox Series X / S, Xbox One, ve PC için geldi. Nintendo Switch ise yakın zamanda güncellemeye ulaşacak. Rockstar’ın yayınladığı listede düzeltilmiş pek çok şey olduğunu görüyoruz. Bakalım bu güncellemeden birkaç gün sonra hâlâ abuk sabuk hataların internette dalga konusu olduğunu görecek miyiz?