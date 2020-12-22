Epic Games, Metro: 2033 Redux'ı Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren her gün bir ücretsiz oyun vererek toplamda oyunculara 15 ücretsiz oyun dağıtacak olan Epic Games'in bugünkü oyunu belli oldu. Dijital oyun mağazası, bugün daha önce de ücretsiz olarak verdiği Metro: 2033 Redux'ı ücretsiz olarak sunuyor.

Yılbaşına kadar her gün toplamda 1 oyun olmak üzere toplamda 15 ücretsiz oyun dağıtan Epic Games Store'un bugünkü oyunu belli oldu: Metro: 2033 Redux. 4A Games tarafından geliştirilen Metro: 2033 Redux, Deep Silver tarafından 2014 yılında yayınlanmıştı.

Hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça beğenilen FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türündeki bu oyun, PC'nin yanı sıra PlayStation 4, Xbox One ve Switch konsolları için de çıkış yapmıştı.

Metro: 2033 Redux nasıl bir oyun?

Epic Games tarafından daha önce de ücretsiz olarak verilen oyun, 2014 yılında yayınlanmış ve bir hayli beğenilmişti. Yaşanan bir felaket sonrası harap olan dünyada hayatta kalmaya çalışan insanları anlatan oyun, Epic Games Store'daki mağaza sayfasında şu şekilde anlatılıyor:

"2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi."

"Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla."

"Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom'sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor."

"Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor."

"Peki ya asıl tehdit içerideyse?"

Metro: 2033 Redux sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8 (yalnızca 64 bit)

Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8 (yalnızca 64 bit) İşlemci: Çift çekirdekli 2,2 GHz CPU

Çift çekirdekli 2,2 GHz CPU RAM: 2 GB

2 GB Ekran kartı: DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu ekran kartları

DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu ekran kartları DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 10 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 7 veya Windows 8 (yalnızca 64 bit)

Windows 7 veya Windows 8 (yalnızca 64 bit) İşlemci: Herhangi bir dört çekirdekli işlemci ya da 3.0 GHz çift çekirdekli işlemci

Herhangi bir dört çekirdekli işlemci ya da 3.0 GHz çift çekirdekli işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: DirectX 11 uyumlu ekran kartları

DirectX 11 uyumlu ekran kartları DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB

Metro: 2033 Redux'ı kütüphanenize nasıl eklersiniz?

Oyuna tamamen sahip olmak için yapmanız gereken şey bir Epic Games Store hesabına sahip olmak. Ücretsiz olarak oldukça kısa bir süre içerisinde hesabınızı açtıktan sonra Metro: 2033 Redux'ı şu adımları izleyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz:

Epic Games Store'u açın ve hesabınızla giriş yapın

Oyun sayfasına gelin

Sağ tarafta bulunan yükse seçeneğine tıklayın

Açılan ekrandan Siparişi Ver seçeneğine tıklayın.

İyi oyunlar

Epic Games Store'un yılbaşına kadar ücretsiz olarak vereceği oyunlardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.