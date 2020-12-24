Epic Games, Fiyatı 31 TL Olan Inside'i Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Inside var. Satış fiyatı31 TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellerle satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 31,00 TL olan Inside oyununu ücretsiz yaptı.

Inside Fragmanı

Bağımsız oyun yapımcısı Playdead tarafından geliştirilen ve çok olumlu bulunan Inside, aksiyon ve macera türündeki bir oyun. Oyunda, karanlık bir projenin ortasında kalakalmış küçük ve terk edilmiş bir çocuğu oynuyoruz.

Daha önce Bafta ve The Game Awards gibi önemli kuruluşların verdiği ödülleri de kazanmayı başaran Inside oldukça yoğun ve derin bir deneyim sunuyor. Oyunun atmosferi oldukça sürükleyici ve her anı gerilim dolu.

Pek çok bulmacayla süslenmiş olan oyun, özellikle Limbo'yu sevenler için kaçırılmaması gereken bir yapım olarak gösteriliyor. Macera ve bulmaca oyunlarını sevenlerin çok hoşuna gideceği kesin olan oyun, çok uzun olmasa da başında geçirdiğiniz sürenin hakkını veriyor.

Inside Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit gerekli)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GT 630 / 650m, AMD Radeon HD6570 veya dengi

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 8/10 (64-bit gerekli)

İşlemci: Intel i7 920 @ 2.7 GHz, AMD Phenom II 945 @ 3.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660, Radeon R9-270

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Inside'ı Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

sayfasına gidin Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.