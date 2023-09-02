Kulaklarımızın, işitme fonksiyonunu tamamen kaybetmesi ya da artık eskisi kadar net duyamaması hepimizin aşina olduğu durumlardan. Peki bazı sesleri net bir şekilde duyabilirken bazılarını tamamen duyamamamıza sebep olabilecek bir işitme rahatsızlığı olduğunu söylesek?

Hayatındaki erkeğin zaman zaman sesini kısmak isteyen kadınlar, buna yönelik bir işitme kaybının varlığına epey şaşıracak. Evet evet yanlış duymadınız! Bu rahatsızlığa yakalananların, erkek seslerini duyması mümkün değil.

Ters eğimli işitme kaybı olarak adlandırılan bu şaşırtıcı duruma dair ayrıntılara gelin daha yakından bakalım.

Bu rahatsızlığı diğer işitme kaybı problemlerinden ayıran özellikler neler?

Düşük frekanslı işitme kaybı; müzikteki bas seslerin, erkek seslerinin ve gök gürültüsü gibi düşük perdeli seslerin algılanamaması durumudur. Elbette bahsi geçen bu ses türlerini ne kadar duyup duyamadığımız, rahatsızlığın hangi düzeyde olduğuna göre birtakım değişiklikler gösterir.

Bu işitme kaybı türünde kişi, genellikle ünsüz seslerde bir zorluk çekmemesine rağmen ünlü sesleri duymada bir hayli güçlük çeker. Örneğin karşı tarafın kurduğu cümlelerdeki "a" ve "e" seslerini karıştırması ve bir türlü anlayamaması muhtemeldir.

Yine ters eğimli işitme kaybından muzdarip olan biri, telefon konuşmalarını pek tercih etmez.

Ayrıca araba, kamyon ve uçakların çıkardığı sesler, normal insanlara kıyasla onlar için rahatsız edici kategorisinde yer almaz. Şaşırtıcı bir şekilde diğer insanların duyamadığı ya da fark edemediği oldukça tiz sesleri duyma konusunda da başarılıdırlar.

Çevrelerindeki kişilerle iletişim kurarken yakın temasa geçmek isterler ve karşılarındaki insanları çok net duyamadıklarından seslerini yükseltirler ancak bunun farkında değildirler.

Peki bu rahatsızlığı neler tetikler?

Bazı durumlarda ters eğimli işitme kaybı genetik olabilir fakat çoğunlukta çocukluk döneminde geçirilen bazı farklı hastalıklar, bu rahatsızlığın gelişimine sebep olabilir. Fakat çoğu vaka, işitme kaybının yanı sıra kulak çınlamasına ve baş dönmesine de sebep olan Otoskleroz, Otoimmün bozukluklar ve Meniere hastalığıyla bağlantılıdır.

Bu işitme kaybı türü oldukça nadir görülmesinden dolayı bir hayli zor teşhis edilir. Çünkü standart işitme testleri, bu rahatsızlık bir hayli az görüldüğünden, genellikle diğer işitme kaybı türlerini tespit etmeye odaklıdır. Aslında her birimiz “altı üstü bazı sesleri daha az duyuyorum” diyerek bu rahatsızlığı geçiştiriyor ve doktor kontrolünü tercih etmiyor olabiliriz.

Bu rahatsızlığın en garip örneklerin biri, Çin’in Hong Kong şehrinde yaşayan Chen isimli bir kadına ait.

Beyne giden sinir hücrelerinin hasara uğramasından kaynaklanıp ters eğimli işitme kaybı isimli bir rahatsızlığa sahip olduğundan habersiz olan genç kadın, bazı sesleri duyamama şikayetiyle doktora gider. Doktor, muayene sonrasında Chen’in yalnızca tiz frekanslı sesleri duyabildiğini tespit eder.

Ayrıca Chen, karşısındaki kadın doktora, onun sesini net bir şekilde duyabildiğini ancak odaya giren erkek çalışanın sesini duyamadığını söyler. Ters eğimli duyma kaybına yönelik oldukça ayırt edici olan bu durumu doğrulayan doktor, genç kadının rahatsızlığını kolaylıkla doğrular.

Doktor, hastaya, son günlerde hayatının akışının nasıl olduğunu sorar ve kadının, oldukça stresli bir işte çalıştığını ve sürekli uykusuz kaldığı öğrenir. Böylelikle doktor da yoğun stresin ve uykusuzluğun, ters eğimli duyma kaybına neden olabileceğini ifade eder.