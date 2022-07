IMDb Top 250 listesinin değişmez birincisi The Shawshank Redemption, yani Esaretin Bedeli filmi, dünya çapında en çok izlenen filmlerden bir tanesi. Filmi defalarca izleyen hayranlar bile bazen yeni bir ayrıntı ile karşılaşabiliyorlar. İşte Esaretin Bedeli filmi hakkında az bilinenler ve dikkat çeken detaylar.

Usta korku yazarı Stephen King’in Rita Hayworth and the Shawshank Redemption isimli hikayesinden sinemaya uyarlanan The Shawshank Redemption Türkçesi ile Esaretin Bedeli filmi, 1994 yılında vizyona girdiği zaman büyük bir başarı elde edemese de zaman içinde pişerek dünya çapında en çok izlenen filmlerden biri haline geldi. 9,3 puanı ile Esaretin Bedeli, uzun yıllardır IMDb Top 250 listesinin zirvesindeki yerini koruyor.

Esaretin Bedeli klasik bir hikayeye sahip gibi görünse bile aslında filmin içinde ve öncesinde yaşanan pek çok detay nedeniyle oldukça ilginç bir arka plan sunuyor. Filmin hayranları bile listemizdeki bazı önemli detayları daha önce hiç duymamış olabilirler. Esaretin Bedeli filmi hakkında az bilinen detaylardan bahsettik ve kimsenin görmediği bazı ayrıntıları anlattık. Bu noktadan sonra film hakkında bazı sürpriz kaçıran bilgilerle karşılaşabilirsiniz.

Esaretin Bedeli hakkında az bilinen 10 detay:

Film, hikayeye gönderme yapıyor.

Film boyunca konuşan yalnızca iki kadın görüyoruz.

İç mekan sahnelerinde oyuncular kendilerine dublaj yaptılar.

Esaretin Bedeli hikayesi aslında Maine’de geçiyor.

Filmde Morgan Freeman’ın oğlunu görüyoruz.

Hayvan hakları dernekleri filme müdahale etti.

Neredeyse her sahnede farklı figüranlar kullanıldı.

Tim Robbins aslında çok daha uzun bir oyuncu.

Andy’nin çekici gizlediği sayfada bir mesaj var.

Esaretin Bedeli adı, dikkat dağıtmamak için kısaltıldı.

Film, hikayeye gönderme yapıyor:

Filmde masum olduğunu iddia eden cinayet mahkumu Tim Robbins’in canlandırdığı Andy Dufresne ve hapishanenin gediklisi Morgan Freeman’ın canlandırdığı Red lakaplı Ellis Boyd Redding karakterleri, hikayenin temelini oluşturuyorlar. Red’in lakabının neden Red olduğunu soran Andy, ‘Belki İrlandalı olduğum içindir.’ cevabını alıyor. Bu replik, filmin uyarlandığı hikayeye bir gönderme. Çünkü hikayedeki Red karakteri aslında bir İrlandalı. Orijinal hikayeye ufak bir selam göndermek, uyarlamalarda sık gördüğümüz bir saygı duruşudur.

Film boyunca konuşan yalnızca iki kadın görüyoruz:

Hikayenin neredeyse tamamı bir hapishanede geçiyor. Ana karakterimiz erkek olduğu için de burası bir erkek hapishanesi yani kadın görmememiz normal. Ancak filmin başka bir yerinde de neredeyse hiç replikli kadın karakter görmüyoruz. Film boyunca gördüğümüz, konuşan yalnızca iki kadın karakter var. Bunlardan ilkini markette söylenen bir kadın, ikincisini de banka görevlisi olarak görüyoruz. Özel bir tutum olmadığı, yalnızca hikaye gereği böyle bir oyuncu seçimi yapıldığı biliniyor.

İç mekan sahnelerinde oyuncular kendilerine dublaj yaptılar:

Bir film ya da dizi çekimi sırasında iç mekan çekimleri sesli yapılır, dış mekan çekimlerinde ise sağlıklı ses kaydı alınamayacağı için sonradan bu sahnelere dublaj eklenir. Ancak Esaretin Bedeli bu tanıma uymuyor. Filmin çekildiği eski Ohio Eyalet Islahevi'nin içi o kadar berbat bir haldeydi ki burada sağlıklı bir ses almak mümkün değildi. Bu nedenle, hapishanenin içinde çekilen tüm sahneler için oyuncular daha sonra kendilerini seslendirmek zorunda kaldılar.

Esaretin Bedeli hikayesi aslında Maine’de geçiyor:

Stephen King okuyucuları bilirler, hikaye ne olursa olsun yazarın kurguladığı tüm olaylar Amerika Birleşik Devletleri’nin New England bölgesindeki Maine eyaletinde geçer. Esaretin Bedeli hikayesi de Maine’de geçiyor ancak çekim için uygun bir hapishane bulunmadığı için filmin çekimleri Ohio eyaletinde yapıldı. Bu durumun en dikkat çeken sonucu ise hiçbir oyuncuda hatta figüranlarda bile New England aksanı olmaması oldu.

Filmde Morgan Freeman’ın oğlunu görüyoruz:

Red lakaplı Ellis Boyd Redding karakteri, uzun yıllardır hapishanede olduğu için resmi belgelerdeki sabıka fotoğrafı çok daha genç. Prodüksiyon ekibi, bu fotoğraf için karakteri canlandıran Morgan Freeman’I makyajla gençleştirmekten çok daha akılcı bir çözüm buluyor ve fotoğraf için Freeman’ın oğlu Alfonso Freeman'ı kullanıyorlar. Alfonso Freeman, aynı zamanda Andy hapishaneye ilk geldiği zaman onunla atışan mahkumlardan birini de canlandırıyor.

Hayvan hakları dernekleri filme müdahale etti:

Filmdeki oyunculardan sonra en önemli karakterlerden biri olan kargayı hepimiz biliyoruz. Film ekibi, tıpkı doğal hayatta olduğu gibi kargayı kurtçuklarla beslemek istedikleri zaman hayvan hakları dernekleri bu duruma karşı çıktılar. Bir canlıyı, başka bir canlıya yedirmenin hayvan haklarına aykırı olduğunu söylediler. Bu nedenle koca prodüksiyon ekibi, hapishane bahçesini adım adım eşeleyerek karganın yemesi için ölü kurtçuklar aradılar. Beslendiği sahnelerin sayısını düşündüğümüz zaman epey uğraştırıcı bir iş olduğu ortada.

Neredeyse her sahnede farklı figüranlar kullanıldı:

İzlediğimiz hapishane sahnesinin gerçekliğine inanmamız için o sahnede gerçekten yüzlerce mahkum görmek isteriz. Bunun anlamı, yüzlerce figüran demektir. Çekimin yapıldığı bölgenin halkı figüran olmak için istekliydi ancak hiçbiri tam zamanlı olarak bu işi yapamazdı. Bu nedenle film boyunca farklı figüranlar kullanıldı. Durum öyle bir noktaya geldi ki filmi sahne sahne incelediğiniz zaman bir figüranı birden çok sahnede görmeniz neredeyse imkansız hale geldi.

Tim Robbins aslında çok daha uzun bir oyuncu:

Filmin ana karakteri Andy Dufresne’i canlandıran oyuncu Tim Robbins, filmde normal oyuncularla aynı boyda hatta biraz daha kısa görünüyor değil mi? Aslında Tim Robbins’in boyu tam 1,96 m. Yani baya uzun. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi filmindeki hobbit sahneleri gibi Esaretin bedeli filminde de Robbins’i kısa göstermek için pek çok kamera hilesi kullanıldı. Robbins’in boydan çekilen sahnelerde daha çok oturuyor ya da çömeliyor olmasının nedeni budur.

Andy’nin çekici gizlediği sayfada bir mesaj var:

Esaretin Bedeli hikayesinin temelini hapishaneden kaçış macerası oluşturuyor. Bu macera ise Andy Dufresne’in bir İncil içinde hapishaneye soktuğu çekiç ile başlıyor. Peki, çekicin gizlendiği sayfaya hiç dikkat ettiniz mi? Çekicin gizlendiği sayfada Hz. Musa’nın Yahudileri Mısır’dan kaçırması anlatılıyor. Yani dünyanın en yüksek IMDb puanını alan hapishaneden kaçış filminin temelini, tarihin en büyük kaçış hikayelerinden biri oluşturuyor. İnce ama çok şık bir gönderme.

Esaretin Bedeli adı, dikkat dağıtmamak için kısaltıldı:

Filmin, Stephen King imzalı Rita Hayworth and the Shawshank Redemption öyküsünden sinemaya uyarlandığını söylemiştik. Hikaye adındaki oyuncu Rita Hayworth’un afişini filmde görüyoruz, peki adını neden göremiyoruz? Filmin yapımcıları eğer filmi hikayenin orijinal adıyla yayınlarlarsa dikkat dağıtacağını ve beklentinin daha farklı olacağını düşünerek orijinal adın yalnızca The Shawshank Redemption bölümünü aldılar. Rita Hayworth’un afişi ise filmde tüm güzelliğiyle görünmeye devam etti.

Dünyanın en çok izlenen filmlerinden biri ve IMDb Top 250 listesinin değişmez birincisi olan The Shawshank Redemption Türkçesi ile Esaretin Bedeli filmi hakkında az bilinen detayları ve hayranların bile gözünden kaçabilecek noktaları anlattık. Esaretin Bedeli hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.