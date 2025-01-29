Eski Google CEO'su Eric Schmidt, DeepSeek hakkında konuştu. Schmidt, DeepSeek'in yükselişini ve yapay zekâ modellerini bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Birkaç gündür her yerde Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek konuşuluyordu. Şirketin rakiplerine kıyasla çok daha uygun maliyete başarılı modeller sunması, sohbet botunun tüm dünyada popüler olmasını ve uygulama mağazalarında tepeye çıkmasını sağlamıştı.

DeepSeek çılgınlığı devam ederken şimdi de teknoloji dünyasından önemli bir isimden konuya ilişkin açıklama geldi. Eski Google CEO’su Eric Schmidt, DeepSeek’in yükselişinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

“Bir dönüm noktası”

Schmidt, daha geçen yıl ABD’nin Çin’den yapay zekâ konusunda 2-3 yıl önde olduğunu söylemişti. Ancak şimdiki açıklamasında DeepSeek’in yükselişini küresel yapay zekâ yarışında bir “dönüm noktası” olarak nitelendirdi ve Çin’in daha az kaynakla ABD ile mücadele edebileceğini belirtti.

Eski Google patronu, DeepSeek ve benzerleriyle mücadele etmek için ABD’li şirketlerin kolları sıvaması gerektiğini söylüyor. Ona göre teknoloji devlerinin daha fazla açık kaynaklı modeller geliştirmesi ve yapay zekâ altyapılarına yatırımlarını artırması lazım. Ayrıca lider laboratuvarların eğitim metotlarını diğerleriyle paylaşması gerektiğini de vurgulamış.