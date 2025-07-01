ChatGPT'nin iOS 17 ve üzeri işletim sistemi gereksinimini bypass eden bir eklenti geliştirildi. Bu eklenti ile iOS 16 gibi eski sürüm kullanıcıları, telefonlarında ChatGPT uygulamasını kullanabilecekler.

Dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı ChatGPT, iOS ve Android telefonlar için bağımsız mobil uygulamalara sahip. Ancak OpenAI, Apple cephesinde ciddi bir kısıtlama yapıyor. Bu uygulamayı yüklemek isteyen kullanıcıların, en az iOS 17 ile çalışan bir telefona ihtiyaçları oluyor. Geliştirilen yeni bir yöntem, bu kısıtlamanın delinmesini sağlıyor.

"0xjf" ismini kullanan bir geliştirici, SpoofGPT isimli bir eklenti geliştirdi. Bu projeyi iPhone'a ekleyen kullanıcılar, hangi sürümü kullanıyor olurlarsa olsunlar ChatGPT uygulamasını sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyorlar. Üstelik kullanıcılar, SpoofGPT eklentisini istedikleri zaman kapatabiliyorlar.

Peki SpoofGPT, iPhone'lara nasıl yüklenir?

Eğer iOS 17'den daha düşük bir işletim sistemiyle çalışan bir iPhone'a sahipseniz ve telefonunuzu jailbreak ile kullanıyorsanız SpoofGPT'yi siz de kullanmaya başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, burada bulunan bağlantıyı kullanarak SpoofGPT eklentisini indirmek ve jailbreak yapılmış iPhone'daki paket yöneticisi uygulamasıyla yükleme işlemini tamamlamak.

Jailbreak ile ilgili detaylı bilgi isterseniz:

Ancak burada özellikle vurgulamamız gereken bir husus var. Jailbreak işlemi, zaten başlı başına güvenli değil. Ayrıca bu tür yazılımlar yüklemek, kişisel verilerinizi riske atabilir. Eğer bir iPhone'u zaten jailbreak'li olarak kullanıyorsanız SpoofGPT'yi kullanmak sizin tercihiniz. Ancak eski bir iPhone kullanıyorsanız ve işletim sisteminiz ChatGPT uygulamasını desteklemiyorsa size tavsiyemiz, web sürüm kullanmanız.