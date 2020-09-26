Benzies Kendi GTA’sına 42 Milyon Dolar Topladı

Dünyaca ünlü GTA serisinin arkasındaki isimlerden olan Leslie Benzies, kendi GTA’sını yapıyor. Bu proje için topladığı para ise 42 milyon doları bulmuş durumda.

Grand Theft Auto, ilk piyasaya çıktığı andan bu yana büyük bir hayran kitlesi elde etmeyi başaran bir yapım oldu. Oyuncular uzun süredir serinin bir sonraki oyununu bekliyor. Oyun kimsenin beklemediği yerden gelebilir.

Oyunun altında imzası olan isimlerden Leslie Benzies, 2016 yılında stüdyodan ayrılmıştı. Oldukça tartışmalı olan bu ayrılığın ardından Benzies mahkemeye gitmiş ve ödenmemiş telifler ve haksız davranış nedeniyle 150 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

GTA gibi ama GTA gibi değil

Video Game Chronicle’a göre, Take Two ile yapımcının 2018 yılında davada uzlaşmaya varmasından önce, Benzies kendi oyun stüdyosunu kurma kararı vermişti. Stüdyonun adını da Rocket Boy olarak açıklamıştı. Daha önce Rockstar için GTA projelerinde çalışan pek çok kişi de bu stüdyoya geçmişti.

The Telegraph’ın haberine göre Benzies’in stüdyosu Netease gibi firmaların da aralarında bulunduğu bir yatırımcı grubundan yatırım almayı başardı. Bu yatırımlara ek olarak firma, son dönemde 32 milyon dolar daha topladı. Toplam meblağ 42 milyon dolara ulaştı.

Stüdyonun üzerinde çalıştığı ilk oyun ise Everywhere adını taşıyor. Yapımcı bu oyunun daha önce gerçekleştirdiği projelerden hiçbirine benzemediğini ifade etmişti. Yaptığı açıklamalarda da oyunun ne kadar farklı olabileceğini açıklamıştı.

Her Yerden ilham alan oyun

Everywhere için VentrueBeat’e konuşan yapımcı, “Everywhere bol miktarda geleneksel oyun mekaniğine sahip ama biz daha her yerden ilham alıyor. Oyuncular daha zeki hale geliyor ve oyunlarında daha fazla şeye ihtiyaç duyuyorlar. Biz de oyuncuların bizim dünyalarımızda kendi istedikleri gerçek özgürlüğe istedikleri şekilde sahip olmalarını istiyoruz.” demişti.

Her zaman için adeta peynir ekmek gibi satan GTA, şu anda bir rakibe sahip değil ve Benzies’in yeni oyunu da bu rol için henüz yeterince ciddi bir aday değil. Yine de bir gün GTA’yı tahtından indirecek bir oyun olacaksa bu Benzies’in stüdyosundan gelebilir.