GTA VI'nın 2014'ten Beri Geliştirilmekte Olduğu İddia Edildi

Rockstar Games hakkında daha önce doğru çıkan bir iddiada bulunan Chris Liberty, bu kez farklı bir iddiayla karşımıza çıktı. Chris, GTA VI'nın 2014'ten beri geliştirildiğini söyledi.

Bugüne kadar Rockstar Games’in sabırsızlıkla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI hakkında pek çok şey duyduk ancak geçtiğimiz 2 ay içinde GTA VI hakkında yapılan haberlerde ve iddialarda gözle görülür bir artış kaydedildi. Bu iddiaların birçoğuysa GTA VI’nın şu anda ne kadar tamamlandığı hakkındaydı.

Bu konuda atılan iddiaların bir kısmı oyunun yolu yarıladığını söylerken bir kısmı da oyunun daha yeni geliştirilmeye başlandığından bahsediyordu. Bugün ortaya atılan bir iddiaysa GTA VI’nın uzun zamandır geliştirildiği yönünde. Üstelik iddiaya göre oyun tam da bu sebepten devasa bir haritaya sahip olacak.

GTA VI 2014'ten beri geliştiriliyor:

Rockstar Games’te sağlam kaynakları olduğunu iddia eden ve bugüne kadar birkaç yapım hakkında tutarlı tahminler ortaya atan Chris Liberty, geçtiğimiz gün bir canlı yayın yaptı. Liberty, açtığı canlı yayında GTA VI’nın aslında erken geliştirme aşamasında olmadığını söyledi.

Canlı yayında açıklamalarına devam eden Chris, oyunun 2014 yılından beri geliştirildiğini belirtti. Bildiğiniz üzere bu konuda benzer bir iddia geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Dolayısıyla GTA VI’nın erken geliştirme aşamasında değil, geliştiriliyor olduğunu söyleyen kişi sayısı da artmış oldu.

Canlı yayında konuşmaya ve GTA VI hakkında elde ettiği bilgileri aktarmaya devam eden Liberty, oyunun haritası hakkında da bir açıklamada bulundu. Chris Liberty’ye göre GTA VI, geçtiğimiz günlerde söylenenlerin aksine çok büyük bir haritaya sahip olacak.

Chris Liberty’nin yaptığı canlı yayın maalesef şu anda YouTube’da gizli olarak işaretlenmiş durumda. Liberty'nin söylediklerine inanmamız için önce kendisinin geçmişine de bakmamız gerekiyor. Rockstar’da kaynakları olduğunu söyleyen Liberty, daha önce Rockstar resmi bir duyuru yapmamışken Dan Houser’ın Rockstar Games’ten ayrılacağını söylemişti.