"Eskilerden Kim Kaldı" Diyenlere Nostalji Yaşatacak 13 Anı

Bizi eskilere götüren onca anı var. Siz bunlardan kaçını hatırlıyorsunuz?

Seksenler ve doksanların çocukları olarak hepimize geçmişi hatırlatan ortak anılar var. Bu haberimizde de bu anıları bir araya getirmeye çalıştık.

Hepimiz 90'ların en ünlü sit-com'u Friends’i bitirdik

Hepimiz Ross ve Rachel'ın beraber olup olmayacağını merak ederek büyüdük.

Herhangi Bir Şey Hakkında Sorumuz Olduğu Zaman Bunlar Sayesinde Çözüyorduk

Yalnızca bir köşe ve bir sayı seçmemiz yeterliydi...

Bu Telefonlarda Numara Çevirirken Büyüdük

Bir telefon numarasını yazmak ancak bu kadar çok vakit alabilirdi.

Bunlardan Birine Sahiptik

İlk başlarda çok mantıklı ve kullanışlı gibi göründüyse de sıkıştıklarında düzeltene kadar ömrümüz geçiyordu.

Hepimiz 39 Dakikanın Bir Anda Nasıl 39 Yıl Olabileceğine Tanıklık Ettik

Düşününce gerçekten de bugünün "düşük" veri aktarım hızı o zaman için ışık hızıyla neredeyse aynıydı.

Bunu Sayısız Kez Yaptık

Çok sevdiğiniz bir şarkıyı tekrar moduna almak o kadar da kolay değildi.

Belki De Binlerce Tasomuz Vardı

Yalnızca taso biriktirmek için hepimiz yüzlerce paket cips yedik.

En Sevdiğimiz Oyunlar Bunlardı

Telefonlarda fazla oyun çeşidi yoktu ve hepsini yüzlerce kez oynadık.

Ortak Bir Logomuz Vardı

Kalemini kaldırmadan bunu çizebilenler sanki gizli bir topluluğa üyeymiş gibi hissederdik.

Saatlerimiz Bununla Geçti

Bu oyunu bitirebilen insanların sayısı çok azdı ve biz de onlardan olmak istedik.

Odalarımızda Yıldızlar Vardı

Hepimiz tavanlarımızı bunlarla doldurup odalarımızın içinde bir gökyüzü oluşturduk

Bilgisayarlarda GTA Yoktu

İnternet de olmayınca pek de fazla seçeneğimiz yoktu.

Hepimizde Kesinlikle Bunlardan Vardı

Hepimiz onlarca şey yazıp çizdik, ardından da sildik. Sonra ne mi oldu? Tekrar...

Seksenler ve doksanların çocukları olarak siz bu anılardan kaçına sahipsiniz ya da bunlardan kaçını severek yapıyordunuz?