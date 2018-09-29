"Eskilerden Kim Kaldı" Diyenlere Nostalji Yaşatacak 13 Anı

Seksenler ve doksanların çocukları olarak hepimize geçmişi hatırlatan ortak anılar var. Bu haberimizde de bu anıları bir araya getirmeye çalıştık.
Hepimiz 90'ların en ünlü sit-com'u Friends’i bitirdik
Hepimiz Ross ve Rachel'ın beraber olup olmayacağını merak ederek büyüdük.
Herhangi Bir Şey Hakkında Sorumuz Olduğu Zaman Bunlar Sayesinde Çözüyorduk
Yalnızca bir köşe ve bir sayı seçmemiz yeterliydi...
Bu Telefonlarda Numara Çevirirken Büyüdük
Bir telefon numarasını yazmak ancak bu kadar çok vakit alabilirdi.
Bunlardan Birine Sahiptik
İlk başlarda çok mantıklı ve kullanışlı gibi göründüyse de sıkıştıklarında düzeltene kadar ömrümüz geçiyordu.
Hepimiz 39 Dakikanın Bir Anda Nasıl 39 Yıl Olabileceğine Tanıklık Ettik
Düşününce gerçekten de bugünün "düşük" veri aktarım hızı o zaman için ışık hızıyla neredeyse aynıydı.
Bunu Sayısız Kez Yaptık
Çok sevdiğiniz bir şarkıyı tekrar moduna almak o kadar da kolay değildi.
Belki De Binlerce Tasomuz Vardı
Yalnızca taso biriktirmek için hepimiz yüzlerce paket cips yedik.
En Sevdiğimiz Oyunlar Bunlardı
Telefonlarda fazla oyun çeşidi yoktu ve hepsini yüzlerce kez oynadık.
Ortak Bir Logomuz Vardı
Kalemini kaldırmadan bunu çizebilenler sanki gizli bir topluluğa üyeymiş gibi hissederdik.
Saatlerimiz Bununla Geçti
Bu oyunu bitirebilen insanların sayısı çok azdı ve biz de onlardan olmak istedik.
Odalarımızda Yıldızlar Vardı
Hepimiz tavanlarımızı bunlarla doldurup odalarımızın içinde bir gökyüzü oluşturduk
Bilgisayarlarda GTA Yoktu
İnternet de olmayınca pek de fazla seçeneğimiz yoktu.
Hepimizde Kesinlikle Bunlardan Vardı
Hepimiz onlarca şey yazıp çizdik, ardından da sildik. Sonra ne mi oldu? Tekrar...
Seksenler ve doksanların çocukları olarak siz bu anılardan kaçına sahipsiniz ya da bunlardan kaçını severek yapıyordunuz?