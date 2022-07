Marvel’ın eleştirmenler tarafından ‘en kötüsü’ olarak derecelendirilen filmi Eternals’ın bir devam filmi geleceği bilgisi sızdırıldı. Söylentiye göre ikinci filmin yönetmen koltuğunda ilk filmdekiyle aynı isim yer almayabilir.

Marvel Sinematik Evreni, Avengers: Endgame ile birlikte 4. aşamaya geçti ve açılışını da Spider-Man: Far From Home ile yaptı. 4. aşamanın içerisinde birçoğumuzun bildiği ve severek izlediği Spider-Man: No Way Home, Dr. Strange in the Multiverse of Madness ve Black Widow gibi filmler var. 4. aşamada bir tane daha film var ama herkesin aklına ilk o gelmiyor.

O film Eternals, niye mi herkesin aklına gelmiyor? Çünkü Marvel Sinematik Evreni’ndeki belki de en az başarı elde eden film oldu. Son gelen haberlere göre Marvel’ın en az bilinen filmlerinden biri olan Eternals’ın bir devam filmi geliyor.

Eternals’ın devam filminin geleceği sızdırıldı

Marvel Stuidos’tan yapılan bir sızıntıyla birlikte Eternals’ın devam filminin çalışmalarına başlandığı açıklandı. Ancak filmin ne zaman beyaz perdeye geleceğine dair bir bilgi şu an için yok. Sızdırılan bilgilerin arasında ayrıca ilk Eternals filmini yöneten Chloé Zhao'nun devam filmi için geri dönmeyebileceği bilgisi yer alıyor.

Ancak eğer Zhao, Eternals 2'nin yönetmen koltuğuna oturursa Marvel Studios başkanı Kevin Feige ve eş başkan Louis D'Esposito’nun da dahil olduğu Marvel'in karar mercii Zhao’yu ağır bir şekilde kısıtlayabilir. Sebebi ise ilk filmin başarısızlığı.

Siz eleştirmenler tarafından en kötüsü olarak puanlanan ilk Eternals filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? İkincisi bir fark yaratabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.