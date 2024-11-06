Etiyopya hükûmeti, ülke genelinde benzinli araç satışlarının yasaklandığını açıkladı. Bu ani karar, ülkede büyük bir krize yol açmış durumda. Çünkü ülkenin elektrik altyapısı bile elektrikli otomobiller için yeterli değil.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da çok ilginç bir gelişme yaşandı. Hükûmet, bir anda bir karar aldı ve fosil yakıtlı otomobillerin satışını yasakladı. Ülke, elektrikli otomobil dönüşümü için bazı girişimlerde bulunmuştu ancak bu denli ani bir karar beklenmiyordu.

Dünyanın dört bir yanından ülkeler, elektrikli otomobil dönüşümü için çeşitli kararlar alıyorlar. Ancak gerek Avrupa'da gerekse ABD'de, belirli bir takvim oluşturulduğunu görüyoruz. Bundan birkaç ay önce fosil yakıtlı otomobil ithalatını yasaklayan ve benzin fiyatlarına yüzde 8 gibi bir zam yapan Etiyopya ise bir anda otomobil satışlarına ambargo koymuş durumda.

Ülke altyapısı yeterli durumda değil!

Etiyopyalı kaynaklara göre hükûmet, böyle bir karar almak için çok erken davrandı. Edinilen bilgilere göre ülkenin enerji altyapısı, elektrikli otomobillerin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelişmiş durumda değil. Hükûmet yetkilileri, ülkenin dört bir yanını elektrikli otomobil şarj istasyonları ile donatacaklarını söylemiş olsalar da böyle büyük bir projenin ne zaman tamamlanacağı belli değil.

Öte yandan; Etiyopya'nın tek sorunu elektrik altyapısı değil. Ülke genelinde yeterli servis ağı oluşmadığı da bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre elektrikli otomobiller için yedek parçalar genelde Çin'den ithal ediliyor olsa da bunlar üzerine çalışabilecek usta sayısı da yeterli değil. Görünen o ki bu karar, Etiyopya'da çok ciddi bir kriz yaşanmasına neden olacak.