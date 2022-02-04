Eurostat, Türkiye'nin Satın Alma Gücü Verilerini Kaldırdı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, TL'de yaşanan değer kaybının ardından aynı seviyede kalmadığını ön gördüğü 2021 yılı asgari ücret satın alma gücü verilerini güncellemeye karar verdi. Bu nedenle Türkiye'nin 2021 alım gücü verileri kaldırılmış durumda. Yayımlanan son verilerde 2020 yılının ikinci çeyreğine ait veriler kullanılmıştı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), bugün düşündürücü bir harekete imza attı. Eurostat, Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesi üzerine asgari ücretin satın alma gücüne dair daha önce açıkladığı 2021 yılı Türkiye verilerini sistemden kaldırdı. Ofis, 2021 yılına dair verilerin yeniden hesaplanmasına karar verdiğini duyurdu.

Türkiye, güncel olmayan verilerde Euro bazında asgari ücrette Avrupa’da son sıralarda olmasına rağmen asgari ücretin satın alma gücünde daha iyi bir konumda listeleniyordu. Fakat Türk Lirası’nın iki kat (ve bazı zamanlarda aşan) değer kaybıyla birlikte Eurostat, Türkiye’de asgari ücretin satın alma gücünün aynı seviyede kalmadığına kanaat getirdi.

Türkiye, son verilerde asgari ücrette tüm AB ülkelerinin altına düşmüştü

Her yıl iki kez asgari ücret verisi paylaşan Eurostat, bunlardan ilkini ocak, ikincisini ise temmuz ayı sonunda paylaşıyor. Her ülkede Euro bazında brüt asgari ücret ve asgari ücretin satın alma gücü bilgisi yer alıyor. Türkiye, 28 Ocak’ta yayımlanan verilere göre brüt asgari ücrette yapılan zamma rağmen euro bazında tüm AB üyesi ülkelerin gerisine düştü.

Öte yandan asgari ücretle birlikte açıklanan satın alma gücü verilerinde (yukarıdaki tablo) Türkiye’nin 2022 yılı ilk yarısına dair veriler yer almadı. Ofis, Türk lirasının Euro karşısında 2021 son aylarında önemli oranda değer kaybetmesi sebebiyle Türkiye’de asgari ücretin satın alma gücünün aynı seviyede kalmasının mümkün olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle 2022 yılına dair basın açıklaması ve grafiğinde Türkiye’nin 2020 yılı ikinci yarı puanının kullanılmasının daha doğru olacağına karar verdi. Bu nedenle yukarıdaki tablo, Türkiye'yi olduğundan daha yüksek bir noktada gösterdi.

Eurostat, bu konuyla alakalı olarak Euronews’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin 2021 yılı satın alma gücü verileri henüz hazır değil. Bundan dolayı açıklanan son veride 2020 ikinci dönemi kullanıldı.”

Eurostat’ın Türkiye verilerini yeniden hesaplamasıyla birlikte Türkiye’nin sıralamada büyük bir düşüş yaşaması beklenirken, düşüşün ne kadar olduğu hesaplama sonunda ortaya çıkacak.