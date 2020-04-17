En Uygun Fiyatlı Ev İnterneti Tarifeleri

Ülkemizde hizmet veren Türk Telekom, Turkcell, Turknet, Türksat, Milennicom ve Vodafone gibi internet sağlayıcılarına ait uygun fiyatlı ev interneti tarifelerini ve kampanyalarını derlediğimiz rehberimizde sizlerle birlikteyiz.

Zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde internetin ne büyük bir nimet olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Çoğumuz evlerimizden çalışmaya başladık ve internete olan ihtiyacımız hiç olmadığı kadar arttı. Bizde sizler için ev interneti paketleri seçerken yardımcı olması adına bir rehber hazırladık.

Siz değerli okuyucularımızı Turkcell Superonline, Türk Telekom, Vodafone, Turknet, Milennicom,Türksat gibi internet servis sağlayıcılarının bizler için sunduğu ev interneti paketlerini karşılaştırdığımız rehberimizle başbaşa bırakıyoruz. Sağlıklı günler dileriz.

Uygun Fiyatlı Ev İnterneti Tarifeleri

Turkcell ADSL 8 Mbps’ye Kadar Limitsiz İnternet

Türk Telekom ADSL Limitsiz 12 Mbps’ye Kadar İnternet

Vodafone ADSL Limitsiz 12 Mbps’ye Kadar İnternet

Turknet 100 Mbps’ye Kadar Limitsiz İnternet

Milennicom 16 Mbps’ye Kadar Limitsiz İnternet

Türksat 16 Mbps'ye Kadar Kotalı/Duran Kotalı İnternet

Turkcell ADSL 8 Mbps’ye Kadar Limitsiz İnternet

Hız: 8 Mbps’ye Kadar

Fiyat: 8 Mbps’ye kadar Limitsiz İnternet İlk 3 ay ücretsiz, sonraki 21 ay 89,90 TL (24 ay taahhütlü)

Turkcell Superonline yıllardır ülkemizde hizmet veren servis sağlayıcılarından bir tanesi. 8 Mbps’ye kadar Yalın ADSL interneti 24 ay taahhütlü olarak 89.90 TL’ye sunan Turkcell'e abone olmak için bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Telekom ADSL Limitsiz 12 Mbps’ye Kadar İnternet

Hız: 12 Mbps’ye Kadar

Fiyat: İlk 3 ay ücretsiz, sonraki 21 ay 84,90 TL (27 ay taahhütlü)

Türk Telekom ise tüm paketlerinde diğer internet sağlayıcılarından gelenlere 200 TL hoşgeldin indirim sunarken fiber paketlerini ise farklı hızlarda fiyatlandırmış. Ayrıca TT Dijital Depo 10GB Bulut depolama hizmetini de ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Paketlere göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Vodafone ADSL Limitsiz 12 Mbps’ye Kadar İnternet

Hız: 12 Mbps’ye Kadar

Fiyat: İlk 6 Ay 69,90 TL sonrasında 79,90 TL (24 Ay Taahhütlü)

Vodafone internet paketlerine ait sunduğu hızların yanında 24 ay geçerli ücretsiz Vodafone TV üyeliği de sunuyor. Ayrıca farklı operatörlerden gelen kullanıcılarını cayma bedellerinin 500 TL'ye kadar olan kısımlarını da karşıladıklarını belirtiyorlar. Vodafone internet paketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Turknet 100 Mbps’ye Kadar Limitsiz İnternet

Hız: 100 Mbps’ye Kadar

Fiyat: 75,99 TL (Taahhütsüz)

Son dönemlerde adından çokca söz ettiren internet sağlayıcısı Turknet ise sabit fiyat politikasını benimsemiş ve kullanıcılarının beğenisine sunmuş durumda. Taahhütsüz olarak sunduğu tanımladığı paketine ulaşmak için burada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.Ayrıca pakete ek olarak ev telefonuna 1000 dk hediyesi de paket içeriğine dahil.

Milennicom 16 Mbps’ye Kadar Limitsiz İnternet

Hız: 16 Mbps’ye Kadar

Fiyat: 74,90 TL (Taahhütsüz)

Milennicom da son dönemlerde popüler olan ve tercih edilen internet sağlaycıları arasında kendine yer buldu. Milennicom paketlerini hızlarına göre farklı fiyatlarla kullanıcılarına sunmuş. Paketleri incelemek isterseniz bağlantıya buradan ulaşabilirsiniz.

Türksat 16 Mbps'ye Kadar Kotalı/Duran Kotalı İnternet

Hız: 16 Mbps’ye Kadar

Fiyat: İlk 3 ay 39.90 TL, sonrasında ise 69,90 TL (27 Ay taahhütlü)

Türksat Kablonet altyapısının bulunduğu bir bölgede ikamet ediyorsanız Türksat bizlere Kotalı / Duran Kotalı / Sınırsız / Akıllı Sınırsız / Simetrik paketleri sunmuş. Türksat'ın bu kampanyasında ise 16 Mbps'ye kadar hızı 50 GB kota ile ilk 3 ay 39,90 TL sonrasında ise 69,90 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Her kullanıcının internet ihtiyacı farklı. Servis sağlayıcılarının bizlere sunduğu ev interneti seçeneklerini incelediğimizde ise gerek fiyat gerekse sundukları hız konusunda Turknet ve Millennicom birbirleriyle yarışır durumdalar. Türk Telekom, Vodafone, Türksat ve Turkcell ise taahhütlü paketler ile farklı hızlarda ev interneti paketlerini kullanıcılarına sunuyor.Vodafone kullanıcılarına Vodafone TV hediyesi verirken Türk Telekom ise TT Dijital Depo'da 10 GB bulut depolama hediyesiyle geliyor. Tercih edeceğiniz internet sağlayıcısını seçerken kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda seçim yapmanız sizin için hem ekonomik hemde mantıklı bir seçim olacaktır. Özelliklerini sunduğumuz paketleri karşılaştırarak sizlere sundukları olumlu ya da olumsuz yönlerini inceleyebilirsiniz.

İnternet kullanım istatistiklerine baktığımızda son dönemlerde download ve upload hızları son derece önem kazandı ve ev interneti kullanımına olan ihtiyacımız arttı. Sizler de eğer internet paketinizi değiştirmek istiyorsanız ya da internet hızınızdan memnun değilseniz ülkemizde hizmet veren çeşitli internet sağlayıcılarının sunduğu paketleri incelediğimiz rehberimizde siz de kendinize uygun olan paketi seçip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın.