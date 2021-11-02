Evcil Hayvanlarınız İçin Kullanabileceğiniz 6 Teknolojik Ürü

Evcil hayvan sahipleri olarak hepimiz özellikle kedi ve köpeklerimize en iyi hayatı sunmak isteriz çünkü onlar bizim için bir çocuktan farksızdır. Eğer evcil hayvanınız için her şeye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bir daha düşünün zira piyasada koca bir evcil hayvan ürünleri dünyası var. Tabii ki biz teknolojik olanlarıyla ilgileniyoruz.

Evcil hayvan sahipleri olarak hepimiz özellikle kedi ve köpeklerimize en iyi hayatı sunmak isteriz çünkü onlar bizim için bir çocuktan farksızdır. Eğer evcil hayvanınız için her şeye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bir daha düşünün zira piyasada koca bir evcil hayvan ürünleri dünyası var. Tabii ki biz teknolojik olanlarıyla ilgileniyoruz.

Evcil hayvan ürünleri, teknolojik boyutta gerçekten şaşırtıcı özelliklere sahipler. Evcil hayvan sahibi okurlarımız için özel hazırladığımız bu listede küçük dostunuza uygun birkaç teknolojik ve kullanışlı ürünü göreceksiniz. Gelin listeye bir göz atalım.

Evcil hayvanlarınız için alabileceğiniz teknolojik ürünler:

S-Link Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici

LEAMER Evcil Hayvan Takip Cihazı (Köpek İçin)

Evcil Hayvanlar İçin Otomatik Su Sebili

Yale Evcil Hayvanlar İçin Hareket Sensörü

S7 Mini Tracker Airtag

S-Link kameralı akıllı Evcil Hayvan Besleyici

S-Link kameralı akıllı evcil hayvan besleyici, tam bir fiyat/performans evcil hayvan ürünü. Bu otomatik evcil hayvan besleyiciyi Wi-Fi aracılığıyla telefonunuza bağlayabiliyor ve küçük dostunuzun ne zaman mamasını yediğini kamera aracılığıyla görebiliyor ve ayarladığınız zamanın dışında dilediğiniz zaman kaba mama koyabiliyorsunuz.

Bunlara ek olarak cihaz Wi-Fi’ye bağlıyken ve evde olmadığınız zamanlarda uygulamasını açıp köpeğinize veya kedinize seslenebiliyorsunuz. Cihazda bulunan hoparlör sayesinde köpeğinize veya kedinize dilediğiniz zaman mama yedirebiliyorsunuz. Cihazın haznesi 3,7 litre ve hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

LEAMER Evcil Hayvan Takip Cihazı

Köpeğinizin hem evin içine bağlı kalmamasını hem de gözünüzün önünden kaybolmamasını istiyorsanız LEAMER evcil hayvan takip cihazı tam size göre. Köpeğinize bir tasma gibi takabileceğiniz bu cihazda bulunan GPS takibi ve sanal kafes teknolojileri sayesinde köpeğiniz nereye giderse gitsin telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Evcil hayvanlar için Otomatik Su Sebili

Evcil hayvanınızı siz evde değilken bile susuz bırakmak istemiyorsanız bu ürün tam size göre. Hem kedi hem de büyük ve küçük boyuttaki köpek dostlarınız için alabileceğiniz bu otomatik su sebili tam 2 litre su barındırabiliyor. LED ışıklı su seviyesi göstergesine sahip cihazın ışığı mavi yandığı zaman yeterli, kırmızı yandığı zaman yetersiz su olduğunu gösteriyor. Bu ışık ayrıca hayvanınızın karanlıkta sebili daha kolay bulmasına yarıyor.

Ürün gürültüsüz çalışarak rahatsızlık vermiyor. Sahip olduğu birinci sınıf ABS malzeme ile kullanımı güvenli ve temizlenmesi kolay bir su sebili olan bu ürün hayatınız bir hayli kolaylaştıracak. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Yale evcil hayvanlar için Hareket Sensörü

Yale hareket sensörü alarmı sayesinde özellikle kedilerinizin saçma sapan yerlere çıkmasına engel olabiliyorsunuz. Bu hareket sensörü, 12 metrelik alana ve 110 derecelik bir menzile hakim oluyor ve burada 25 kg’ye kadar olan ağırlıkta bir varlığın hareket söz konusu olduğunda size bildirim gönderiyor.

Örneğin kedinizin camdan veya kapıdan çıkmasını engelleyebiliyor veya yemek masanıza ya da tezgahınıza çıkmasını engelleyebiliyorsunuz. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

S7 Mini Tracker Airtag

S7 mini tracker airtag sayesinde küçük çocuklarınızın ve evcil hayvanınızın her an nerede olduğunu anbean takip edebilirsiniz. Cihazda ek olarak çalar saat, sınıf modu, güç tasarrufu modu, aile üyelerine direkt çağrı, acil durum çağrısı ve adım sayar gibi seçenekler bulunuyor. Kullanıcının özel konumu akıllı telefonunuzdaki uygulamadan direkt olarak görülebiliyor. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Böylelikle piyasada bulabileceğiniz en iyi evcil hayvan ürünlerini listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen