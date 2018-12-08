Hemen hemen hepimiz güzel fotoğraflar çekmek isteriz ancak bazen yeterli ekipmanımız olmayabilir ya da bu ekipmanlar pahalı olabilir. Bugün bu ekipmanları evde nasıl yapabileceğimizi inceleyeceğiz.

Bir fotoğraf gördüğümüz zaman, profesyonel ekipmanlarla çekilmiş olup olmadığı direkt olarak fark edilebiliyor. Tabii ki profesyonel ekipmanlar kullanılarak çekilen fotoğrafların çok daha güzel göründüğünü söylememize gerek yok ancak bu ekipmanlar, standart gelirli insanlar için pahalı olabiliyor.

Güzel fotoğraflar yalnızca pahalı ve profesyonel ekipmanlarla mı çekilir diyenler için hazırladığımız bu listede fotoğraflarınızı profesyonel şekilde gösterecek küçük ipuçlarını sizler için derledik.

Bitmiş süt paketleri

Kameranızın flaşını yumuşatmak için bitmiş süt paketinizdeki plastik bölgeyi kullanabilirsiniz. Bu sayede flaşınız patlamayacaktır ve fotoğrafınız daha doğal bir ışıkla aydınlanacaktır.

Plastik şişeleri kullanarak makro lens yapmak

Birkaç liraya evde kolaylıkla makro lens sahibi olabilirsiniz. Peki, ne yapmanız gerekiyor:

- Plastik bir şişe alın ve uçlarını kesin

- Elinizde kalan boru şeklindeki kısmı siyaha boyayın. En iyi sonuçlar için sprey boya kullanabilirsiniz.

- Bir büyüteç alın ve sapını kesin

- Büyütecin camını siyah tüpün ucuna yerleştirin

- Tüpü kamera lensine doğru tutun

Artık mükemmel makro fotoğraflar çekebilirsiniz.

Ev yapımı kamera standı

Kameranız için bir stant yapmak istiyorsanız fermuarlı bir yastık kılıfı alarak evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Kılıfı fermuarlı alırsanız içine ekleme yaparak standınızın sertlik seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Vazelinle retro efekti

Doğal bir retro efekti almak istiyorsanız merceğinizin etrafına vazelin sürerek kolaylıkla fotoğraflarınızı retroya dönüştürebilirsiniz. Fotoğrafın ardından kağıt havlu ya da cam silme beziyle vazelini temizleyebilirsiniz.

Ev yapımı ışık

Profesyonel ışıkların çok pahalı olduğunu düşünen ancak yararlı olduğunu da kabul edenler için fazlasıyla kolay bir tavsiyemiz var.

- Karton bir kutuyu halka şeklinde kesin

- Etrafını alüminyum folyo ile kaplayın

- Birkaç metre led alarak etrafına yapıştırın

- Bir standa yerleştirin ve ışığınız hazır

Bu tavsiyenin fazlasıyla uğraştırıcı ve pahalı olduğunu düşünüyorsanız profesyonel ışık setlerinin fiyatına bakmanızı öneririz.

Flaşı siyah ışığa dönüştürmek

Telefonlarla çekilen fotoğraflar git gide yaygınlaşıyor ve fotoğrafları daha profesyonel gösteren cihazlar bile piyasada bulunabiliyor. Tabii ki herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan telefonunuzu daha da profesyonelleştirebilirsiniz. Örneğin telefonunuzun flaşını istediğiniz renkte bir ışığa dönüştürerek hayalinizdeki tonu vermek düşündüğünüzden çok daha kolay olabilir. Yapmanız gereken tek şey bir parça bant koparıp flaşınıza yapıştırmak. Sonrasında istediğiniz renge boyayarak istediğiniz tonda fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bir bardak su yardımıyla perspektifi çevirmek

Bu belki de bilinen en eski tavsiyelerden biri ve en az çabayla en iyi sonuçları oluşturabiliyor. Yapmanız gereken tek şey bir bardak su alıp fotoğrafı suyun içinden çekmek. Tabii ki suyun içinden derken kamerayı suyun içine sokmaktan bahsetmiyoruz. Kameranızı bardağın arkasında tutun ve perspektifiniz ters dönsün.

Fotoğraflarınıza sanatsal efektler ekleyecek tavsiye listemizin sonuna geldik. Eğer kaçırdığımız ya da sizin paylaşmak istediğiniz tavsiyeler varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.