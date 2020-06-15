Evden Çalışırken Kıyafet Değiştirmek, Verimliliği Artırıyor

Ortaya koyulan araştırmalar, iş yerindeki verimliliğinizin giydiğiniz kıyafetlerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Pandemi nedeniyle evde çalışan profesyonellerin, iş yerine gidince artan konsantrasyonunu gösteren 6 maddeyi gelin yakından inceleyelim.

Pandemi nedeniyle çoğu profesyonel artık evinde çalışıyor. Peki çalışırken ne giyiniyor? Günlük kıyafetlerinizle çalışanlardan biriyseniz, üstünüze gömlek ve altınıza eşofman tercih edenlerseniz, bu araştırma tam da size göre.

Evinizden çalışırken sadece bilgisayarın başına oturmak yerine, her sabah güne başlarken temiz bir duş almanın, saçlarınızı tarayıp üstünüze güzel kıyafetler giymenin performansınızda ne denli bir etki yarattığını işe başlayınca fark ettiğinizi düşünüyoruz. Gerçekten de özel giyinmenin psikolojik olarak olumlu anlamda etki ettiğini 6 maddede özetleyelim.

Giysi değiştirmek, bizi bir rutinin içine sokuyor:

Şubat ayında sabah güneşin doğuşu ve alarmınızın çalmasıyla uyanıp işe gittiğiniz zamanları hatırlayın. Çalışma masanızda çalışmaya zorlanmadan önce, tüm profesyonellerin bir rutin izlediğini söyleyebiliriz. Ünlü stilist Amber Alexandria, üretkenliğimizin uyanma, giyinme, arabaya binme, ofise girme ve iş arkadaşlarıyla iletişim kurmaya bağlı olduğunu söylüyor. Alexandria, giysi dolabımızın, ruh hâlimizle yakından ilgili olduğunu ve kendimizi başarılı bir güne başlatmak için bunun büyük bir etken olduğunu belirtiyor.

Bize kontrol edebilme duygusu veriyor:

Çoğu kişinin, yaşanılan süreci deneyimlediğini düşünerek olan biten olayların bizim kontrolümüz dışında geliştiğini söyleyebiliriz. Geleceğe yönelik seyahat ve etkinlikler için bile plan yapamamak insanın ruh hâlini olumsuz yönde etkiliyor. En azından dolabımızdan giyebileceğimiz kıyafeti seçmek, bir nebze de olsa kontrolün elimizde olabileceğini bize gösteriyor. Copper + Rise’ın kurucusu, kariyer ve yaşam koçu olan Joanna Lovering, birçok kişinin hayatta kalmak için denge ve güç aradığını belirtiyor. Lovering, giysi dolabımızdan yapabileceğimiz seçimlerle ne giyeceğimize karar verebilmenin ruh hâlimizi ve verimliliğimizi pozitif yönde etkileyebileceğini söylüyor.

Kıyafetimizi, farklı duygularla ilişkilendiriyoruz:

Giyindiğinizde, sizi bir yıldız gibi hissettiren kıyafetinizi düşünün. Alexandria’nın paylaştığı çalışmalarda, giydiğimiz kıyafetlerle bazı duyguları bağdaştırdığımız gösterilmiş. İnsanların gözlük takmayla akıllı olmayı ilişkilendirmesi ve gözlük taktığımızda daha akıllı hissedip daha iyi performans göstermemizi buna örnek olarak verebiliriz. Özel bir ceket giyip işe gittiğimizdeyse iyi hissedebilir, ruh hâlimizi geliştirebilir ve daha üretken olabiliriz.

Giysiler, depresyona karşı bizimle birlikte savaşır:

Birçok insan son zamanlarda yaşadığı sosyal etkileşim eksikliği yüzünden depresyon belirtileri gösteriyor. Psikolog Dr. Yvonne Thomas, bir insanın çaresizlik içinde kendi için bir şey yapmamak yerine kendi gurur duygusuna tutunup proaktif olarak kendine biraz enerji katabileceğini söyledi. Evinden bile çalışsa duş alıp yeni kıyafetler giyerek işteki ruh hâlini ve performansını olumlu yönde arttırabileceğini de belirtti.

Yaşamlarınız arasında sınır oluşturmanıza yardımcı olur:

Bir genelleme yapacak olursak, giysi dolabınızda profesyonel kişiliğinizle ilişkilendirdiğiniz bazı kıyafetler vardır. Yorgun argın bir şekilde işten döndüğünüzde, koltuğunuzda uzanmak için giydiğiniz rahat kıyafetleriniz tam da burada hayatınıza sınır çekiyor. Farklı zihniyetleriniz arasında bu şekilde geçiş yapmak, üretkenliğinizi ne zaman devreye sokup sokmamak konusunda size yardımcı olacak.

Renkler, ruh hâlinizi destekler:

Sabah uyandığınızda mutsuz ve huysuz bir modda mı hissediyorsunuz? Biraz rengin ruh hâlinize iyi gelebileceğini söyleyelim. Dr. Thomas, biraz rengin tutumunuzu iyileştirmek, daha mutu ve hafif hissetmenizi sağlayacağını belirtiyor. Parlak bir tişört veya rujun, iş yerinde can sıkıntısını önlemeye yardımcı olacağını da ekliyor.