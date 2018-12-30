Tam ismiyle Gilbert U-238 Atomik Enerji Laboratuvarı olarak bilinen deney kiti, çocukların radyo aktif maddelerden kimyasal reaksiyonlar elde ederek kimyaya olan ilgilerini arttırmak için 1950'de üretilmişti.

Amerikalı atlet, iş adamı, oyuncak üreticisi ve mucit Alfred Carlton Gilbert, 1950'de kimsenin aklına gelmeyecek bir deney kitini piyasaya sürdü. İçerisinde bulunan radyo aktif maddeler ile deneyler yapabileceğiniz set aslında çocuklar için tasarlanmıştı. Gilbert, oyuncakların eğitim üzerinde çok büyük bir etkisi olduğuna inandığı ve çocukları kimyaya yönlendirmek istediği için böyle bir set tasarlamıştı.

Gilbert'in oyuncak ve eğitim arasında kurduğu bağlantı mantıklı görünse de çocuklarını bu tarz bir tehlikenin içine atmak istemeyen aileler, deney kitine çekinerek yaklaştılar.

1950'de 49.50 $'a satışa çıkarılan ürünün enflasyon oranları baz alındığında günümüzdeki değeri 500 $'ın üzerinde. Seti bu kadar pahalı yapansa içindeki yüksek maliyetli deney ekipmanları ve radyo aktif malzemeler.

Atomik Enerji Laboratuvarı'nın içinde Müller sayacı, elektroskop, Wilson bulut odası gibi kimyasal deney ekipmanları ile birlikte gelen talimat dökümanlarının yanı sıra, 4 cam kavanoz Uranyum bulunuyordu.

1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının yankıları hala sürerken, bu deney setinin yüksek oranda satılması neredeyse imkansızdı. Beklenen oldu ve deney setinin satışı bir süre sonra sonlandırıldı.

Atomik Enerji Laboratuvarı şimdi satılıyor olsa alır mıydınız? Cevabınızı ve deney seti hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz.