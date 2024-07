EVO 2024 Tam Gaz: İşte Yayınlanan Bütün Önemli Fragmanlar

Las Vegas'ta gerçekleştirilen dövüş oyunları turnuvası Evo 2024'te tanıtılan bütün önemli oyun fragmanlarını derledik.

Hemen her türlü oyunun dünya çapında turnuvaları bulunuyor ve dövüş oyunları da bu konuda bir istisna değil. Dünyanın dört bir yanından dövüş oyunu ustaları, üç gün sürecek olan Evo 2024'e katıldı.10 binden fazla oyuncu, Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1 gibi oyunlarda mücadele etmek için bir araya geldi.

Elbette ki Las Vegas gibi eğlencenin kalbinin attığı bir yerde yapılan bir turnuva çok sayıda önemli duyuruya da ev sahipliği yaptı. SNK, Warner Bros ve Arc System Works gibi pek çok yapımcı ve yayıncı, yeni oyunlarını, karakterleri ya da çıkış tarihlerini bu etkinlikte tanıttı. Öne çıkan fragmanlara gelin birlikte bakalım.

Samurai Jack ve Beetlejuice Multiversus'a geliyor

Multiversus'un ikinci sezonu 23 Temmuz'da başlayacak ve oyuna yeni karakterler eklenecek. Bu karakterlerden ilki Samurai Jack olacak. Oyuna eklenecek diğer karakter ise daha sonradan gelecek olan Beetlejuice olacak.

The King of Fighters 15'e Mature ve Vice geliyor

The King of Fighters serisinin sevilen karakterleri Vice ve Mature, bu yılın aralık ayında The King of Fighters 15'e dahil edilecek. Klasik görüntülerini koruyan karakterler teker teker alınabilecek. Bu karakterlerden Mature 1994'te, Vice ise 1995'te ilk defa karşımıza çıkmıştı.

SNK vs CAPCOM: SVC CHAOS modern sistemlere geliyor

SNK ve Capcom'un 2003 tarihli dövüş oyunu, Street Fighter, Fatal Fury, Darkstalkers, Samurai Shodown, Metal Slug, Mega Man gibi pek çok oyundan karakterleri bir araya getiriyordu. Oyun şimdi Steam'e gelirken yakın zamanda da Nintendo Switch, PS4 ve GOG'a da gelecek. Oyunun çıkış tarihi ise 22 Temmuz.

HunterXHunter: NENxImpact

Yeni 3'e 3 HunterXHunter dövüş oyunu, daha önce Marvel vs Capcom 3, Tatsunako vs Capcom gibi yapımlarda da imzası bulunan Eighitng tarafından geliştirilmişti. Bu yıl içinde Nintendo Switch, PS5 ve bilgisayarlara gelecek olan yapımdan tanıtılan son karakter Meurem oldu. Böylece oyunun başlangıç kadrosu da ortaya çıkmış oldu. Daha önce açıklanan karakterler arasında Feitan, Chrollo, Uvogin, Machi, Bisky, Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka ve Netero yer alıyordu.