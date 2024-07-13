Oyun sektöründeki en etkili firmalar arasında yer alan Steam'in çalışan sayısı ve ödediği maaşlar ortaya çıktı.

Bilgisayar oyunları almayı kolaylaştıran ilk platformlardan biri ve en önemlisi olan Steam, uzun yıllardır oyun sektörünü yönlendiren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu zenginliğe ve büyük etkiye rağmen firma hakkında bilgilerimiz oldukça kısıtlı.

Sahip olduğu büyük etkiye rağmen Steam'in kadrosunda 2021 yılında yalnızca 336 çalışan olduğu ortaya çıktı. Karşılaştırma olması açısından EA ya da Riot Games gibi firmaların kadrosunda binlerce çalışan yer alıyor.

Steam'in gizemini açığa çıkaran mahkeme oldu

Wolfire, Steam'e daha önce antitröst davası açmıştı ve bu dava ile ilgili mahkemeye sunulan bazı belgeler sızdırılmıştı. Büyük oranda karartılarak sızdırılan dosyalarda yapılan incelemeler, Steam ile ilgili bazı soruları da cevaplamayı sağladı. Bu bilgiler arasında firmanın yaptığı maaş ödemeleri gibi bilgiler yer aldı.

2003 yılından başlayan çalışan verileri 2021 yılına kadar giderken, firmanın çalışanları admin, oyunlar, steam ve 2011'den itibaren de donanım kategorilerinde görevlendirdiği ortaya çıktı. 2021 yılında Admin kategorisinde yer alan toplam 35 çalışana 158 milyon dolara yakın brüt ödeme yapılırken, oyunlar kategorisinde ise 181 çalışan, 192 milyon 355 bin dolar brüt ödeme aldı. Bu rakamlar steam kategorisinde 79 kişi için 76 milyon 446 bin 633 dolar ve donanım kategorisinde de 41 kişi için 17 milyon 706 bin 376 olarak gerçekleşti.

Valve bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Wolfire ise firmanın çalışan başına 15 milyon dolar kâr ettiğini iddia etmişti.